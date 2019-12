Catalunya registra un dels seus pitjors resultats en ciències i matemàtiques a l’informe PISA

Catalunya ha perdut 15 punts en competència científica i 10 en competència matemàtica i, malgrat situar-se per sobre de la mitjana estatal, ha obtingut un dels pitjors registres dels alumnes catalans a l’informe PISA des que se’n fa una mostra representativa.

La publicació de l’informe PISA 2018 aquest dimarts arriba després que l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) decidís ajornar la publicació de part dels resultats espanyols, després de detectar anomalies en les respostes dels estudiants en la prova de lectura en algunes zones d’Espanya i no descartar que les competències matemàtica i científica estiguin també afectades per aquest “comportament anòmal”, tot i que en menor mesura.

Fonts del Departament d’Educació de la Generalitat han explicat que en aquesta convocatòria de PISA la comprensió lectora –la que l’OCDE va decidir no publicar a Espanya– representava el 50% del pes de totes les proves, i la competència matemàtica i científica es repartien el 50% restant.

Les mateixes fonts han assegurat que si l’OCDE no està segura de la qualitat de les dades, era “més lògic” retirar tots els resultats, ja que tots estaven subjectes a dubte i esperar a les noves anàlisis que han promès abans de publicar-los.

En l’anterior informe PISA, del 2015, Catalunya s’havia situat per primera vegada per sobre de la mitjana espanyola, europea i de l’OCDE en les competències educatives bàsiques de tipus científic, comprensió lectora i matemàtiques.

Els resultats catalans

La competència científica s’ha situat en 489, 15 punts per sota dels resultats del 2015 i com el registre més baix des del 2003, moment des del qual Catalunya participa en l’estudi amb una mostra ampliada per obtenir dades pròpies estadísticament representatives.

En aquesta competència, la mitjana espanyola se situa en 483 i Catalunya és la setena comunitat autònoma per darrere de Galícia, Castella i Lleó, Astúries, Cantàbria, Aragó i Navarra; la mitjana de l’OCDE arriba als 489 –la mateixa que Catalunya– i la de la UE, als 490.

En la competència matemàtica, Catalunya ha registrat una puntuació de 490, deu punts menys que el 2015 i el segon pitjor resultat des del 2003, només superant el del 2006, quan va ser de 488.

En matemàtiques, la mitjana espanyola se situa en 481 i Catalunya es classifica en novena posició per darrere de Navarra, Castella i Lleó, Euskadi, Cantàbria, Galícia, La Rioja, Aragó i Astúries; la de l’OCDE és de 489 –per sota de la catalana– i la de la UE de 494.

Fonts del departament han destacat a Europa Press que, entenent que els errors detectats per l’OCDE afecten totes les comunitats en la mateixa mesura, els resultats catalans queden “per damunt” de la mitjana espanyola i en la mateixa línia que la de la UE i l’OCDE.

El Departament ha afirmat que les comunitats autònomes que queden posicionades per sobre de Catalunya tenen un “nivell de complexitat escolar molt inferior a la de Catalunya”.

La mostra catalana per a l’informe PISA 2018 ha estat de 1.690 alumnes de 15 anys de 49 centres, i per garantir l’objectivitat, la selecció aleatòria de la mostra, l’aplicació de la prova, la correcció i la confecció dels resultats van a càrrec de l’OCDE i l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE).