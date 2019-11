Cinc marques que destinen els beneficis del Black Friday a organitzacions socials o ambientals

Mireia Playá

Sabates de Mireia Playá.

Mireia Playá és una firma de sabates vegana que assegura que treballa per oferir “sabates no només veganes, sinó cada vegada més sostenibles”. És per això que no participa en la campanya del Black Friday, perquè defensa que el consum desmesurat generat per les ofertes d’aquest dia no contribueix a un consum conscient i responsable, sinó el contrari. Des de la marca defensen el petit comerç i expliquen que “els seus marges no els permeten sobreviure amb campanyes contínues de descomptes”. Pel seu compromís amb els animals, la marca donarà el 10% dels beneficis del 29 de novembre al 2 de desembre a la campanya “Soc responsable” de la Fundació per l’Assessorament i l’Acció en Defensa dels Animals (FAADA).

Thinking MU

Roba de Thinking MU.

L’any passat ja van fer un manifest per explicar per què no farien rebaixes i ara tampoc participen en el Black Friday. Aquesta marca de roba de Barcelona fabrica amb teixits orgànics i fàbriques certificades amb el segell de comerç just. Thinking MU explica que aquest esforç per ser el més sostenible possible no li permet aplicar marges de descompte als seus productes, sinó que ofereix el preu que permet fabricar les peces sense perjudicar els treballadors de tota la cadena de producció. Per això, avui tampoc fan descomptes, però han fet un curiós anunci dient que donaran gratis els estocs de temporades anteriors a alguna iniciativa social que en pugui treure profit. I per això, han fet un anunci en un to irònic oferint un 100% de descompte.

Ecoalf

Una jaqueta Ecoalf.

Ecoalf és una altra de les marques de moda que ha decidit no participar en el Black Friday i fer publicitat dels motius per desmarcar-se'n. Aquesta firma, que fabrica les seves peces amb fil fet a partir de plàstics recuperats del mar, argumenta al seu web i a les xarxes que cal reduir el consum de roba. Hi aporta algunes xifres, com que la indústria de la moda és la segona més contaminant del món i que cada segon es llença o es crema l’equivalent a un camió ple de roba, perquè la gent utilitza una peça de roba set vegades de mitjana. Per tot plegat s’oposen a participar en un dia que promou el consum desmesurat. Aquesta empresa té un acord amb pescadors espanyols per reciclar els plàstics que recullen del mar, una feina que fan a través de la Fundació Ecoalf.

Twothirds

Model de Twothirds.

Twothirds també és una firma de moda amb filosofia sostenible. Treballen per encàrrec, amb l’objectiu de reduir els estocs. A més, també treballen amb teixits orgànics i reciclats i produeixen en tallers de Portugal. Sí que s’han apuntat als descomptes i aquests dies els seus productes estan rebaixats, perquè consideren que és un bon moment per estendre el seu missatge i que la seva manera de fabricar arribi a més gent. Però també han anunciat que des del 24 de novembre fins al 2 de desembre plantaran un arbre per cada peça de roba que venguin a través de la fundació WeForest.

Patagonia

Una imatge de Patagonia.

Patagonia és una de les firmes pioneres en termes de sostenibilitat. Fabricants de roba esportiva i de muntanya, ja fa anys que treballen perquè els seus articles tinguin el menor impacte possible en el medi ambient i siguin peces de qualitat que durin molt de temps. De fet, és de les poques marques que ha posat en marxa tallers per reparar la seva roba. En aquest moment d’amenaces sense precedents per al medi ambient, en lloc de fer descomptes animen els clients a fer donacions a associacions i entitats que treballen per la protecció de la natura, i han creat un cercador perquè els usuaris puguin triar a qui fer el donatiu en funció de les seves motivacions.