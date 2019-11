El portaveu de Vox a Madrid insulta Ada Colau

Javier Ortega Smith, al Congrés dels Diputats. En vídeo, les seves declaracions. ULY MARTIN

—Què li sembla el pessebre instal·lat per Ada Colau davant de l'Ajuntament de Barcelona?

El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Madrid, Javier Ortega Smith, ha contestat així a la pregunta que un periodista li ha fet aquest matí: "No, no l'he vist. Com és? M'han dit que són com unes caixes de cartró espantoses, no? Doncs és com ella. Una cosa completament desmanegada i sense cap mena de sentit estètic. Un pessebre ha de ser el que és, un pessebre és la representació d'un moment religiós, però també una part indubtablement artística. Ada Colau és l'antítesi de l'art, del bon gust i del sentit comú".

El pessebre de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça de Sant Jaume ha tornat a ser objecte de debat públic. Aquesta vegada el componen una trentena de caixes de fusta apilades, com si fossin unes golfes o un traster, amb objectes familiars dins i també les figures tradicionals del Nadal. La instal·lació la signa l'artista Paula Bosch, que ha volgut homenatjar els objectes que evoquen el Nadal: la decoració, les boles, les soperes, el menjar, les copes de cava, els polvorons, diferents pessebres, figures noves i altres de més velles o garlandes.

Les declaracions d'Ortega Smith arriben quatre dies després que una víctima de violència de gènere s'encarés amb ell a l'Ajuntament. “Demano un pacte contra el silenci negacionista”, va dir el líder d'ultradreta a Madrid, que també va descriure les associacions feministes com a "xiringuitos". Nombroses dones que van assistir a l'acte van repicar a terra amb els peus en senyal de protesta. D'altres es van aixecar al crit de "vergonya". 1.028 dones han estat assassinades des que el 2003 es van començar a comptabilitzar les víctimes de violència masclista. A Madrid Vox va obtenir 124.252 vots (7,53%) i quatre regidors en les eleccions municipals del maig.