El Barça entreobre les portes del vestidor

“Recordes aquella nit a Nova York?”, li pregunta Piqué a Hiroshi Mikitani, propietari de Rakuten, patrocinador del Barça. “Ho volgués Valverde o no, aniríem de festa igual. Em preguntava per què i em deia que no hi veia raons. No ho entenia”, fa broma el central. La conversa transcorre en un restaurant de Barcelona després de la golejada del conjunt blaugrana en l'últim clàssic contra el Reial Madrid al Camp Nou. És una de les escenes amb més suc de la sèrie documental Matchday, que s'estrena aquest divendres a Rakuten TV. El Barça intenta obrir les portes del vestidor de Valverde durant la temporada 2018-2019. Només l'entreobre. Després de l'èxit de Last Chance U (una sèrie que s'endinsa en la intimitat d'un equip universitari de futbol americà) i de la premiada Six Dreams (produïda per Mediapro i JWP, la sèrie guanyadora de dos Emmy que segueix sis protagonistes de la Lliga), el món del futbol s'ha bolcat a mostrar-se entre bastidors. Ho ha fet el Manchester City amb All or Nothing, també la Juventus amb First Team i fins i tot Sergio Ramos ha volgut tenir el seu propi documental.

Ara és el torn del Barça. Dirigit per Oriol Querol i produït per Barça Studios, amb la col·laboració de Rakuten, Kosmos Studios i Producciones del Barrio, Matchday té vuit episodis. El primer, que es va presentar dijous al Teatre Liceu, se centra en el clàssic en què el Barça va derrotar el Madrid (5-1) i va precipitar el final de Julen Lopetegui a la banqueta del Santiago Bernabéu. El capítol gira al voltant de les vides de Luis Suárez i Gerard Piqué. L'uruguaià, més sensible; el català, més graciós, la sèrie mostra un darrere d'escena que té més interès comercial que no pas periodístic. “Es van compartir amb el vestidor els negatius del documental i no va haver-hi feedback negatiu. Ja sabíem quines coses no podien sortir. Les situacions que es veuen amb les normals o rutinàries en un centre de treball. No hem vist picabaralles amb l'entrenador”, va assegurar Paco Latorre, director de Barça Studios.

El club ja treballa en la segona temporada de Matchday, a més té pensada una altra sèrie de continguts. “Aquest documental és la punta de l'iceberg”, va comentar Dídac Lee, directiu del Barcelona; “som en una època de canvi de tendència, amb fenòmens com Netflix, Rakuten TV o Spotify que ja estan consolidats. I amb Barça Studios volem ser una referència en el món dels continguts”. El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, ja havia anunciat un documental sobre la temporada 2012-2013, la campanya en què el Barça va guanyar “la Lliga dels 100 punts”, en la qual Tito Vilanova, que va morir el 2014, estava al capdavant de l'equip.