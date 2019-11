No hi ha pessebre sense polèmica a la plaça Sant Jaume de Barcelona

Encara no ha obert oficialment, però, un any més, ja genera polèmica. El pessebre de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça de Sant Jaume torna a ser objecte de debat públic. Aquest any el componen una trentena de caixes de fusta apilades, com si fossin en unes golfes o un traster, amb objectes familiars a dins i també les figures tradicionals del Nadal.

El pessebre el signa aquest any Paula Bosch, que ha volgut homenatjar els objectes que evoquen el Nadal. La decoració, les boles, les soperes, el menjar, les copes de cava, els polvorons, diferents pessebres, figures noves i altres de més velles o garlandes.

La instal·lació, a més, té dues cares. La descrita és la part del davant, amb una il·luminació per a cada caixa. I la del darrere és la silueta d'una ciutat, amb finestres il·luminades, fanals encesos i cables que connecten una caixa amb la contigua.

La d'aquest any és una polèmica més estètica que no pas conceptual. Enrere han quedat la polseguera que va aixecar fa molts anys el robatori del nen Jesús, el pessebre que incloïa una figura d'un butaner; o el de l'any passat, una taula amb cadires que representaven els personatges tradicionals i on el nen Jesús s'intuïa per la cadira decorada amb un pitet.

Rebobinant des que Ada Colau és alcaldessa de la capital catalana, el 2015 es va estrenar amb un pessebre que representava diferents escenes sobre llibres desplegables o pop up; el segon va omplir la plaça de boles de neu transparents, també amb passatges; el 2017, molt senzill, el conformaven les figures tradicionals siluetejades i col·locades sobre peus metàl·lics; i el passat, la polèmica taula sense figures.