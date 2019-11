Black Friday fins i tot al gimnàs

Va començar com un divendres de descomptes a les botigues, sobretot de moda i tecnologia, per incentivar les vendes de Nadal, copiant una estratègia de màrqueting procedent dels Estats Units. Però en pocs anys el Black Friday s’ha convertit en una data fixada al calendari de tot tipus de negocis. Així, aquesta setmana és fàcil topar-se amb anuncis de descomptes en gimnasos, centres d’estètica, farmàcies, teatres, restaurants o pàgines per reservar bitllets d’avió. On hi ha un producte per vendre, hi cap una oferta associada al Black Friday, data que sempre coincideix amb el divendres després del dia d’Acció de Gràcies als EUA. Però les ofertes no s’acoten al divendres, sinó que poden durar tota la setmana. I per si no n’hi ha prou, el dilluns següent és el Ciber Monday, que ve a ser el mateix però en dilluns i els descomptes són en compres en línia.

Cartells als aparadors, correus electrònics a la safata d’entrada, entrades a les xarxes socials o finestretes emergents en obrir una pàgina web. Tot té un mateix objectiu: anunciar els descomptes en marxa o els que s’aplicaran a partir de divendres. El Black Friday és omnipresent aquests dies. Segons PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, més de la meitat dels seus socis (gremis i associacions de comerç) faran algun tipus de descompte en els seus productes o serveis aquests dies. De manera que el Black Friday ja no és una data associada a les grans marques multinacionals, sinó que els petits comerciants també han pujat al carro.

En botigues de moda, complements o tecnologia, les rebaixes acostumen a ser d’entre un 10% i un 30%, com fan, per exemple, les firmes infantils Bóboli o Tinycottons, que van començar a aplicar els descomptes dilluns. Firmes com TCN o Dr. Bloom, de moda per a dona, també fan descomptes. Les grans cadenes de roba, com Zara i Mango, també aplicaran descomptes divendres. Encara que de moment no han revelat quins faran, l’any passat van ser d’entre el 20% i el 30%. També hi ha comerços que opten per un descompte més gran però en articles seleccionats.

Cada vegada les ofertes són en productes o serveis més diferents. En aquests casos, cal llegir la lletra petita. Per exemple, els gimnasos DIR ofereixen tres mesos de quota gratuïta per als que es matriculin abans del dia 30, això sí, cal que paguin un mínim de sis mensualitats per obtenir el descompte. El grup Focus també rebaixa les entrades als seus teatres, amb preus que van des dels 18 fins als 24 euros, però l’oferta només és vàlida per a les 100 primeres entrades venudes.

Els paradors també s’han apuntat a la festa dels descomptes, i alguns, com el de la Seu d’Urgell o el de Vielha són a la llista. A més, una òptica com C4 Òptics aplica rebaixes d’entre el 30% i el 50% en algunes ulleres i muntures, també en lents de contacte, durant tres dies. Les farmàcies, que no poden rebaixar els medicaments, sí que fan descomptes en productes de cosmètica. També il·lustradores com Maria Hesse han anunciat descomptes per la compra en línia dels seus dibuixos. Pàgines de serveis com Atrápalo o Edreams també fan ofertes.

Green Friday

Una altra cara del Black Friday és el Green Friday, una etiqueta que s'han inventat, com una forma de rèplica, empreses que incorporen valors de sostenibilitat i aprofiten l’ocasió per difondre el missatge de comprar marques que promouen una altra forma de producció. És el cas de la firma de roba Twothirds, que destina una part dels beneficis a una organització de reforestació; o la marca AllSisters, que destinarà el 20% dels ingressos de les compres d’aquests dies a WWF Espanya, una organització de protecció dels mars. Tot i així, hi ha qui no està d'acord amb els descomptes i no en fan ni pel Black Friday ni en el període de rebaixes, com és Thinking MU, perquè consideren que els descomptes promouen el consum compulsiu.

Tot i les diferents ofertes i reclams, qui s’emporta bona part del pastís del consumisme d’aquests dies són gegants del comerç electrònic com Amazon, seguit d’Aliexpress, però també El Corte Inglés o Ebay. I la majoria d’enviaments seran a domicili, de manera que el transport de la setmana que ve s’incrementarà de manera notable. Precisament, denunciar aquest model consumista és l’objectiu de la convocatòria que ha fet Fridays for Future divendres a la tarda a la plaça de Catalunya. Volen conscienciar que el Black Friday porta a un “black future” (futur negre).