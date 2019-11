Un restaurant de Tarragona tanca per “insubmissió fiscal”

Un restaurant del nucli de Siurana (Cornudella, Tarragona) ha anunciat el tancament després que Hisenda els ha retirat el NIF empresarial perquè, el 2012, van decidir pagar els seus impostos a través de l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) però en saber que aquesta els transferia a Hisenda, van deixar de pagar. Els amos del negoci, Andreu Bartolomé i Maria Casademunt, es van adherir el 2012 a la campanya d'insubmissió fiscal "Diguem prou", que propugnava pagar els impostos a través de l'ATC.

No obstant això, en saber que la ATC transfereix aquests ingressos a la Hisenda espanyola, van decidir deixar de pagar i, finalment, l'Agència Tributària estatal els ha retirat el NIF empresarial i els ha bloquejat els comptes, des del passat mes de juny, per la qual cosa, malgrat haver seguit pagant als proveïdors i tenir reserves, tancaran el negoci, que compta amb 10 treballadors.

Els propietaris del local, que tancarà les seves portes el 9 de desembre, havien sol·licitat a l'ATC que els indiqués a quina entitat o ONG havien de transferir els seus impostos i, en no rebre resposta, asseguren que aquests anys han destinat els diners dels seus impostos a diferents causes benèfiques, de les quals han informat a l'administració catalana, per la qual cosa consideren que no tenen "deutes pendents".

"L'empresa estava al corrent de pagament i havia complert amb totes les seves obligacions de manera normal i només pel que fa l'IVA i l'Impost de societats, i de forma reivindicativa, ho havia fet amb l'ATC", explica un cartell penjat a la porta de l'establiment. "La intenció –prossegueix el text del cartell– era obligar els nostres representants a obeir el mandat del poble expressat a l'Estatut del 2006".

Els amos retreuen el nul suport rebut per part dels partits polítics catalans i lamenten que no han aconseguit tenir un "NIF català", tal com havien demanat a l'administració autonòmica.