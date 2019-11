El turisme de convencions i negocis resisteix les turbulències del procés

La setmana d'incidents que es va viure a Barcelona i en algunes de les principals infraestructures catalanes no ha passat factura a l'organització de congressos i convencions en relació amb els propers anys. Sí que va tenir una afectació puntual els dies més crítics –la setmana immediata al 14 d'octubre– amb la cancel·lació d'una convenció i la decisió d'alguns participants de no assistir a les reunions, però va ser un efecte passatger: "Sí que és cert que hi ha el debat polític, com el que provoca el Brexit de Londres. Si això fos com Hong Kong ja ho veuríem... però des del punt de vista de congressos no hem tingut més conseqüències", ha explicat el regidor de Turisme i Indústries Creatives de l'Ajuntament, Xavier Marcé, en la valoració del Saló Internacional de Congressos i Reunions IBTM, que es va celebrar la setmana passada.

Una reunió del sector que és un baròmetre per comprovar la salut del turisme de les convencions, congressos i reunions de negocis, que a Barcelona representa el 40% del total dels visitants anuals. "Tancarem l'any amb unes 2.000 reunions. Hem tornat a xifres del 2017, un any que va ser rècord", ha apuntat Eduard Torres, president de Turisme de Barcelona. L'any passat es va tancar amb menys activitat i un descens de pernoctacions a la ciutat. "Cal tenir en compte que alguns congressos que aporten molts visitants es fan cada dos anys", ha matisat. En euros, l'impacte d'aquest tipus de reunions en l'economia de la ciutat el 2018 va ser de més de 2.000 milions d'euros.

La ciutat està situada al top 5 de les capitals internacionals en la celebració de congressos i convencions, una condició a la qual ha arribat sense ser capital d'Estat. El 40% de les convencions o congressos són sobre medicina i farmàcia; el 15%, de la indústria tecnològica; el 10%, del sector industrial, amb un pes important de l'alimentari, i un 10%, de reunions de professionals del món acadèmic. "Una proporció que representa l'interès i el pes d'aquestes activitats en l'economia barcelonina", ha subratllat Marcé.

Barcelona celebra tres dels cinc congressos mèdics més importants del món –Oncologia, Diabetis i Urologia–, reunions amb 20.000 i 30.000 congressistes, com el Congrés Europeu d'Oncologia (ESMO), que s'ha celebrat per primera vegada a la ciutat amb uns 30.000 delegats. El Mobile és una altra de les convencions estrella, a la qual el 2021 se sumarà la fira mundial del sector audiovisual a la qual assistiran 80.000 persones. En relació amb el 2020, la ciutat ja té confirmats 33 congressos amb més de 1.000 delegats i els responsables del Barcelona Convention Bureau treballen en 127 candidatures diferents fins al 2025. La majoria són del sector mèdic i científic (40%) i un 15% del tecnològic.

Una altra de les cites que s'ha renovat per tres anys és precisament la fira del sector (IBTM), la que marca les tendències i el futur d'uns congressos que generen més valor que l'estrictament hoteler i de despesa a la ciutat. En opinió de Torres, més enllà dels grans congressos, la tendència actual és l'especialització, la personalització de convencions més petites. Una aposta en la qual Barcelona vol jugar.