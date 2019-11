L’església barcelonina busca beneficiar-se del ‘boom’ turístic

Dins d'una església hi ha molts punts d'alta religiositat. I encara més si el temple és un immens edifici gòtic, com la catedral de Barcelona, capaç d'accelerar sentiments a cada pas que es fa a l'interior, com la cripta de Santa Eulàlia, copatrona de la ciutat, i la imatge del Crist de Lepant, que la tradició assegura que va desviar el cos per evitar l'impacte d'una bala de canó enemic en aquesta famosa batalla que va enfrontar “moros” i cristians. Un altre és, sens dubte, la imatge de Santa Helena, la mare de l'emperador Constantí, a qui la tradició cristiana atribueix haver localitzat la creu de Jesucrist. Ella corona, a 70 metres d'altura, el cimbori, la torre més alta de la catedral, una estructura que passa per gòtica encara que pocs saben que es va aixecar a principis del segle XX per l'arquitecte August Font.

Als peus d'aquesta enorme santa, envoltats d'àngels alats que coronen les cresteries i davant d'una completa vista de 360 graus de tot Barcelona es va fer dijous una roda de premsa per presentar una iniciativa encaminada a aconseguir més visitants a tres dels edificis religiosos més destacats de la ciutat: el bonic edifici romànic de Sant Pau del Camp i els enormes edificis gòtics de Santa Maria del Mar i la mateixa catedral de Barcelona. Els responsables dels tres edificis religiosos han posat en marxa una entrada combinada amb la finalitat d'atreure més visitants i així poder augmentar els seus ingressos.

Vista del pinacle del cimbori de la catedral de Barcelona. Albert Garcia

Segons les últimes dades de turisme, Barcelona continua batent rècord de visitants: del gener a l'agost d'aquest any un total de vuit milions de turistes han protagonitzat un total de 22 milions de pernoctacions (un 6% més que el 2018), un fenomen que genera un bon nombre d'ingressos, i l'església, i en concret la Diòcesi de Barcelona, no vol mantenir-se’n al marge. Per això, ha llançat una nova iniciativa que ara com ara implica tres edificis de la ciutat: la catedral, Santa Maria de el Mar i Sant Pau del Camp, però que en un futur sumarà més edificis medievals. Es tracta d’Ànima medieval, una entrada combinada, que es podrà fer servir al llarg de tres dies, que permet accedir a tots tres edificis per un total de 14 euros —tres menys que comprant les entrades per separat, de manera que l'estalvi és d'un 23%—, 10 euros per a col·lectius vulnerables.

Segons van explicar els responsables de la diòcesi i de cadascun dels temples, a la base del pinacle del cimbori, després de pujar per una estreta i pronunciada escala de caragol, amb aquesta entrada es podrà accedir a racons d'aquests edificis vetats a la majoria de visitants. "És una iniciativa per captar més públics, no només visitants de fora i turistes culturals vinculats a congressos, també incentivar els visitants locals perquè coneguin el patrimoni. Pot ser un regal diferent per a aquestes vacances de Nadal", va ressaltar Josep Maria Turull, director del secretariat de la Pastoral de Turisme, Peregrinacions i Santuaris.

Visitants a la catedral de Barcelona passejant pel teulat del temple. Albert Garcia

Fins ara, els tres edificis rebien un total de 685.000 visitants que passaven per taquilla, malgrat que són molts més els que hi entren per resar. A la catedral, un dels edificis més visitats de la ciutat, són 2,5 milions de persones a l'any en total. “És un compendi d'estils arquitectònics dels últims mil anys, però ens agradaria que els visitants es fixin no només en l'art, sinó en el paper d'aquesta església en la història i en la vida de Barcelona”, explica Josep Ramon Pérez, degà del capítol de la catedral, que recorda el magnífic cor que ocupa l'espai central de la nau que es va construir fa 500 anys i que va acollir el capítol del toisó que va presidir el mateix emperador Carles I.

Santa Maria del Mar rep en un any entre 70.000 i 75.000 persones —unes xifres semblants a les de molts museus de la ciutat. “És una basílica molt coneguda gràcies al llibre i la sèrie de televisió”, segons el rector Salvador Pier, que aclareix que durant vuit hores al dia l'edifici està obert a tothom “som la catedral del poble” i recorda que només es cobra al migdia quan es fan les visites organitzades que permeten veure racons com la cripta de l'església i les cantúries on s'ha instal·lat un petit museu del famós edifici.

La tercera església que s'hi ha sumat és la de Sant Pau del Camp, al Raval. Rep uns 10.000 visitants l'any. “Esperem que serveixi perquè els veïns entrin a visitar-nos. A molts els sona, però no saben què hi ha darrere de les parets romàniques”, segons el jove rector Joan Cabot.

Els ingressos que es recaptin amb aquesta iniciativa aniran majoritàriament a la rehabilitació i el manteniment dels edificis. A la catedral es treballa ara mateix en part dels terrats de l'edifici gòtic i en els de la capella romànica de Santa Llúcia, tal com es podia veure ahir, i aviat començarà la restauració de les vidrieres medievals “que necessiten una rehabilitació urgent”, segons el degà de la catedral. “No tenim ajudes de cap tipus”, apunta Pier, que fa poc va concloure els treballs de rehabilitació de l'absis de Santa Maria, en què es van recuperar cinc capelles ocultes durant segles.