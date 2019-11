Un Rasputín de pega per a Puigdemont

Hi ha gent que li encanta anotar fins i tot el que no hauria d’anotar. Gemma Montull, condemnada per saquejar el Palau de la Música, va escriure en una llibreta les comissions de Ferrovial a Convergència. Josep Maria Jové, cervell del referèndum de l’1-O, va fer de la seva Moleskine un dietari del procés.

Víctor Terradellas, investigat per la desviació de subvencions de la Generalitat, és un membre d’honor d’aquesta categoria humana. La Guàrdia Civil va trobar al seu despatx llibretes amb tota mena d’anotacions: sobre el “patriotisme” dels comandaments dels Mossos, sobre estratègia política (“Putin”, “unificar bitcoin”, “Estat protector”) i fins i tot sobre la possibilitat de crear un Exèrcit amb mercenaris nord-americans.

Però Terradellas no es conformava amb ser un mer amanuense. També va voler ser protagonista de la Història exercint com una mena de Rasputin de pega sobre Carles Puigdemont. Terradellas va assessorar l’expresident en matèria de relacions internacionals, el va pressionar per declarar la independència, el va perseguir amb extensos missatges de WhatsApp quan ja no li feia cas i va renegar d’ell després de fugir a Bèlgica. “Puigdemont ha estat un fracàs”.

Les converses que Terradellas i Puigdemont van mantenir entre 2015 i 2017 consten en el sumari de la investigació sobre un suposat frau massiu en subvencions de la Diputació de Barcelona i del Govern. Part d’aquests diners, sospita el jutge, van poder servir per finançar el procés a través de Catmón, una entitat presidida per Terradellas que promou “el reconeixement de la nació catalana” a l’exterior.

De Terradellas, nascut a Reus fa 56 anys, es recorden les seves aparicions a la tribuna del Parlament, on aplaudia d’allò més els seus i esbroncava i feia cops de peu a terra quan intervenien, per exemple, els diputats de Ciutadans. El 2011 va ser nomenat secretari de Relacions Internacionals de Convergència (CDC) mentre governava la Generalitat Artur Mas, de qui es considera una persona de confiança.

En els missatges de WhatsApp, el president de Catmón dona instruccions (gairebé ordres) a Puigdemont; li parla gairebé com si fos el seu cap o, com diu la Guàrdia Civil, “des d’una posició preeminent”. “Seria bo fer una crida als municipis de Catalunya que repiquin els campanars a l’hora que el president entri al jutjat”, li escriu en una ocasió. “Parlem, però els campanars són de l’Església”, replica l’expresident.

Terradellas, amb experiència a ONG i en l’àmbit internacional —la investigació sospita, tanmateix, que els ajuts rebuts per Catmón estan plens d’irregularitats—, presumeix dels seus contactes. I els posa al servei de la independència. Així l’hi fa saber a Puigdemont. En plena preparació de la consulta sobre la independència, la commina a parlar amb Joachim Rücke, diplomàtic alemany. Puigdemont li demana que ho faci l’exconseller Raül Romeva per evitar “mistakes lingüístics” pel seu nivell d’anglès superior. Però Terradellas replica: “No, jo crec que has de fer-ho tu. Dona’m tres minuts i et confirmo què és millor”.

La seva tasca com a suposat conseller àulic s’intensifica abans i després de l’1-O. “Us passo informe confidencial”; “millor parlar per Telegram”; “m’agradaria que llegeixis una carta meva”; “tinc una notícia de San Marino”; “si fas un discurs de ruptura recorda la recomanació que ens van fer des d’Eslovènia”, etcètera. Puigdemont li contesta la major part de vegades i fins i tot s’interessa per les seves idees, com quan li transmet que la periodista Mònica Terribas, de Catalunya Ràdio, “té una estratègia boníssima” per a l’1-O i la commina a “escoltar-la”.

El Rasputin convergent arriba al seu apogeu el decisiu dia 26 d’octubre, quan Puigdemont ha de decidir entre convocar eleccions o proclamar la independència. Terradellas vol veure’l perquè, suposadament, poden comptar amb el suport d’algun emissari del president rus, Vladímir Putin. “Ni ens has escoltat, crec que ens el mereixíem”, li retreu Terradellas. L’expresident s’excusa: “Ja no tenia marge. I l’escenari era devastador per a Catalunya”. Però el conseller continua a la seva: “Ens havien garantit declaració aquesta tarda Gorbatxov. Diners per part xinesa”. Fins i tot arriba a demanar-li que retardi la seva compareixença per atendre’l. Uns dies més tard, Terradellas insisteix, escrivint per WhatsApp. “Ara toca jugar i guanyar la partida de les legitimitats. Amb tu sempre!” Però Puigdemont ja no el sent: ha fugit a Brussel·les.