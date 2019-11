Barcelona guanya un parc de gairebé quatre hectàrees

Barcelona està a punt de guanyar un parc de gairebé quatre hectàrees. Són els jardins del Doctor Pla i Armengol, al barri del Guinardó, per sobre de l’hospital de Sant Pau. L’Ajuntament enllesteix els treballs per obrir al públic aquest pulmó verd, que ocupa un espai equivalent a un terç del recinte hospitalari, i que durant dècades ha estat tancat al públic i amb la vegetació creixent sense control. Les vistes des del nou parc són al·lucinants i inclouen des de les Tres Xemeneies de Sant Adrià fins al Llobregat.

La intervenció en l’espai es va iniciar el maig del 2018 i ha consistit en (després de desbrossar la finca) potenciar la vegetació i el patrimoni original, recuperar les basses d’aigua, els murs i habilitar espais de passeig, estada o joc. A més, s’han creat dues basses noves i el que els experts anomenen un “refugi de fauna”, just al centre del parc, en un espai que quedarà tancat al públic per fomentar la biodiversitat (ocells, insectes, amfibis) i on també s’ha instal·lat una caixa per a ratpenats.

Al nou parc hi ha a més un recinte amb 33 horts comunitaris, amb accés des del passeig del Torrent d’en Melis, que ja funciona des de fa mesos, i una plaça flanquejada per grades pensades per celebrar-hi espectacles o actes públics. El recinte és accessible, i les rampes que enllacen les zones del recinte tenen un desnivell suau perquè s’hi pugui recórrer en cadira de rodes. I s’ha cuidat fins a l’últim detall: en algunes zones, la llum dels fanals no és blanca sinó taronja, per no molestar els insectes. La intervenció, en total, ha costat vuit milions d’euros.

El nou parc públic, que entre la ronda del Guinardó i l’avinguda Verge de Montserrat salva un considerable desnivell, tindrà vuit accessos, i això facilitarà l’entrada a veïns de tots els barris que l’envolten: Baix Guinardó, Guinardó i Can Baró. Com passa en altres parcs de grans dimensions, estarà tancat a la nit. La regidora del districte d’Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, celebra que “el districte i la ciutat puguin accedir per primera vegada a un gran pulmó verd ric en biodiversitat” i augura que tindrà èxit des del minut 1: “Serà un element de dinamització comunitària i entre els tres barris més propers”, apunta.

Aquesta enorme finca del Guinardó va ser propietat de la família Pla i va acollir l’Institut Ravetllat-Pla. A l’edifici històric, tocant a Verge de Montserrat, és dels anys 30 i va ser construït per l’arquitecte noucentista Adolf Florensa i Ferrer. El palauet es va construir com a laboratori farmacèutic, on van treballar el doctor Ramon Pla Armengol i el veterinari Joaquim Ravetllat Estech investigant fins als anys setanta amb cavalls per trobar un sèrum contra la tuberculosi. L’Institut va tancar a finals dels anys setanta i el palauet es va convertir a l’habitatge de la família Pla Montseny i de la seva filla, Núria Pla, que amb els anys va reunir una valuosa col·lecció de 850 mobles dels segles XVII, XVIII i XIX, fins a la seva mort. Núria Pla va morir el 2011 i abans havia donat l’arxiu de l’Institut a la unitat d’Història de la Medicina d’Universitat Autònoma de Barcelona. El 2015 l’Ajuntament va comprar la finca però va acordar cedir l’ús de l’edifici històric a la Fundació Ramon Pla i Armengol perquè exposés la col·lecció de mobles. La visita es pot fer amb cita prèvia.