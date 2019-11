Dos homes escalen la Torre Glòries de Barcelona per fer-se una foto

Els dos escaladors s'enfilen a la torre Glòries. NACHO GARCÍA

Dos homes han escalat aquest dissabte la Torre Glòries de Barcelona, de 145 metres d'altura, amb la intenció de fer-se una foto a la cúspide, i després de baixar han estat conduïts a comissaria pels Mossos d'Esquadra, que els ha pres declaració però no ha arribat a detenir-los. Els fets han passat poc abans de les 14.00 hores i l'ascens de les dues persones per l'estructura metàl·lica que recobreix la façana de l'edifici sense mesures de seguretat ha cridat l'atenció de les persones que passejaven per la plaça Glòries, alguna de les quals ha trucat els serveis d'emergències.

Fins a la Torre Glòries han acudit efectius de la Guàrdia Urbana i els Bombers de Barcelona, que han rescatat els dos escaladors al cim de l'edifici i els han introduït al seu interior. Els dos homes han passat a disposició dels Mossos, que els han conduït fins a una comissaria propera per identificar-los i prendre'ls declaració, tot i que no han estat detinguts ni es vincula la seva acció amb cap reivindicació política, segons fonts de el cos policial.

No és la primera vegada que la Torre Glòries, coneguda anteriorment com Torre Agbar, és escalada per persones amants de el risc, i així l'alpinista Alain Robert, conegut com "l'Spiderman francès" l'ha coronat en tres ocasions, el 2006, 2007 i 2016.