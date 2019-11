Cinc restaurants amagats en hotels

Witty

Realment, Witty és un restaurant amagat dins d’un hotel, The Wittmore, que a la vegada queda ocult en un cul-de-sac del barri Gòtic de Barcelona. Entre els recòndits carrerons, aquest petit hotel de cinc estrelles sorprèn pel seu estil anglès, elegant i molt acollidor. Un lloc on us podeu sentir com en un apartament de luxe al centre de Londres, amb terra de fusta, butaques de vellut, estampats de tartà i una gran llibreria, a més d’una xemeneia. El saló dona a un pati interior, on també es pot menjar, que té un jardí vertical de més de 3.000 plantes. La carta, elaborada pel xef Alain Guiard, és una proposta de plats que lliguen tradició i innovació, com els macarrons del cardenal, la crema d’eriçó amb tàrtar de vieira i alga, els nyoquis de bolets, el jarret d’anyell o el coquelet (pollastre jove) farcit de foie-gras. Una manera de coneixe’l és anar-hi un dijous al vespre, per provar els seus còctels acompanyats d'un aperitiu de productes italians. Divendres a la nit hi podreu sopar amb música en directe i el cap de setmana no hi falta el brunch. Hotel The Wittmore. Carrer Riudarenes, 7.

Blanc i Moments

Aquesta recomanació és doble, perquè l’hotel Mandarin Oriental té dues propostes gastronòmiques de luxe, capitenajades per la cuinera Carme Ruscalleda i el seu fill, Raül Balam. El Blanc, situat a la primera planta de l’hotel, és un espai ampli, amb una decoració on predomina el blanc, que té una carta de productes de temporada i una matèria prima de qualitat. Hi destaquen plats com l’arròs amb bolets i botifarra negra, les patates a la cassola amb costella, el suquet de rap i calamar o la galta de vedella amb amb salsa agredolça. S‘hi pot menjar alguna cosa a qualsevol hora del dia, de 7.00 a 23.00, i tenen un menú al migdia entre setmana, a més del brunch de cap de setmana. Si voleu pujar de categoria, heu d’anar al Moments, situat a la part superior i amb dues estrelles Michelin. El seu menú degustació varia cada temporada i porta el segell Ruscalleda, una combinació de cuina d’avantguarda i tradició catalana. Té capacitat per a 50 persones i una taula del xef, per a deu convidats, amb vistes a la cuina. El menú degustació està inspirat aquesta temporada en contes tradicionals. Hotel Mandarin Oriental. Passeig de Gràcia, 38-40.

Seventy

L’hotel Seventy acaba d’obrir les portes i us ho posa fàcil perquè hi entreu, per accedir al restaurant no cal travessar el vestíbul. La cuina, a càrrec de Marc Mallasén, es troba a la vista dels comensals, i els fogons a punt per servir-vos en qualsevol moment entre les 12.00 i les 23.00. Com si fos una casa mediterrània, fresca i càlida a la vegada, aquest restaurant vol que us hi sentiu a gust. La cuina segueix aquesta essència amb plats de tota la vida reinterpretats. Oferir una cuina saludable sense artificis és l’aposta de la carta, on destaca l’amanida de ventresca de tonyina i tomàquet, els peixos i l’entrecot a la brasa, l’arròs negre de calamars o el pollastre marinat a la brasa. També es fan picades d’ullet a altres cuines, amb plats com els rissottos, els fettucine o el roastbeef amb salsa Harry’s. Les postres recorren a la cuina de l’àvia amb l’arròs amb llet, les torrijas o les profiteroles de xocolata. Aquest hotel té un vestíbul de 1.500 metres quadrats amb una programació d’exposicions, esdeveniments i discjòqueis. Hotel Seventy, Còrsega, 344-352.

Fismuler

El Fismuler està situat als baixos de l’hotel Rec, al barri del Born, i com que és independent de l’establiment no cal ni que passeu pel vestíbul per entrar-hi. De fet, els seus grans finestrals el fan un restaurant molt més accessible i indiscret, a la vegada que el terra de llambordes l'apropa al carrer. La seva fama ve de Madrid, on va obrir el 2016 amb una estètica inspirada en els locals de moda del nord d’Europa, i fa un any i mig que també és a Barcelona, sota la direcció de tres ex-Bulli: Nino Redruello, Patxi Zumárraga i Jaime Santianes. Un dels seus plats més coneguts és l’escalopa vienesa amb ou i tòfona, i també mereixen una incursió les navalles gratinades amb cebeta tendra, la truita de bacallà, l'orada semicurada amb ametlla i raïm o el tall de tonyina encebat amb maionesa de colatura. Les postres, elaborades pel pastisser de la casa, van variant i són un bon colofó de l'àpat, sobretot el pastís de xocolata i el de formatge. Hotel Rec, Rec Comtal, 19.

Nobu



L'hotel Nobu, més conegut com l'hotel de Robert de Niro, és una de les obertures més recents a Barcelona. El seu restaurant, Nobu Barcelona, situat a la planta número 23 de la Torre Catalunya, té una de les vistes més espectaculars de la ciutat, de 360 graus. Està dirigit pel xef Hervé Courtot seguint la filosofia de cuina nikkei de Nobu Matsuhisa, que va obrir el primer restaurant amb l'etiqueta Nobu el 1993 a Nova York. La sala, amb capacitat per a 200 persones, està decorada seguint l'estil de l'hotel, amb influència japonesa i fustes fosques que li donen una doble càrrega de confortabilitat. Ofereix cuina japonesa amb fusió peruana i cuida la ciutat que l’acull apostant per productes locals. Un dels plats estrella del Nobu és el bacallà negre amb miso, d’una dolçor i textura suau que s’allunya molt del bacallà que es menja aquí perquè no és el mateix peix, tot i que té un nom semblant. El peix llimona amb xili de Jalapa és un altre dels plats especials de la casa, on també trobareu vieires a la planxa amb yuzu trufat, llagosta amb salsa de wasabi al pebre o tempura de llamàntol amb salsa de mel i tamari. Hotel Nobu. Avinguda Roma, 2-4.