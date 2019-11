Vox respon a Rosalía que “només els milionaris es poden permetre el luxe de no tenir pàtria”

Vox no ha trigat a respondre el missatge que Rosalía li va enviar dilluns a través de les xarxes, en què deia textualment, "Fuck Vox [Que es foti Vox]", després dels resultats que va aconseguir el partit ultranacionalista a les eleccions del 10 de novembre, amb 52 escons que li permeten ser la tercera força política al Congrés dels Diputats. El partit liderat per Santiago Abascal ha penjat un missatge a Twitter que diu: "Només els milionaris, amb avions privats com tu, es poden permetre el luxe de no tenir pàtria". Es tracta d'una frase atribuïda a Ramiro Ledesma, fundador de les JONS i la Falange Espanyola, que Abascal ja havia utilitzat abans.

La cantant de Sant Esteve Sesrovires va fer una breu piulada l'endemà de les eleccions com a balanç personal del resultat, en què mostrava la seva indignació pel creixement de la formació Vox, que ha doblat els representants polítics respecte dels comicis de l'abril. El missatge té més de 200.000 m'agrada i s'ha compartit més de 67.000 cops. No és una valoració que sorprengui tenint en compte el recorregut de l'artista, que va debutar amb un disc com El mal querer, considerat un àlbum feminista.

Solo los millonarios, con aviones privados como tú, pueden permitirse el lujo de no tener patria. https://t.co/FJGFg1i1h8 pic.twitter.com/1myMEFKWDG — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 12, 2019

Vox aprofita que Rosalía havia penjat unes hores abans una foto on se la veu dins d'un jet privat, en què anuncia que ha arribat a Las Vegas, per fer-li aquesta crítica. De fet, no és la primera vegada que la cantant mostra imatges dins d'un avió així, sinó que el seu tren de vida s'ha disparat des de l'èxit de les seves produccions, encara que això no vol dir que el jet sigui seu. Fa un any que la cantant no para de sumar èxits i premis.

Qui també ha reaccionat al missatge de Rosalía ha estat la diputada i vicesecretària general del PSOE, Adriana Lastra, però en aquest cas amb un missatge que aplaudeix el de Rosalía: "Tra-tra", en referència a un dels temes de més èxit de la cantant, Malamente.