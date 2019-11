El Rec d’Igualada ensenya la pell

El principal atractiu del Rec són les ofertes de moda. Un total de 80 marques ofereixen els seus estocs a preus radicalment baixos. S’hi poden trobar productes de marques esportives com Adidas, Quiksilver, Vans, Converse, La Sportiva o Element; d’altres de moda com Mango, Antonio Miró, Nice Things, Miriam Ponsa, Txell Miras o Gorni Kramer. També hi ha oferta de productes per a la llar de Textura, firmes infantils com Yporqué, Say please, Petit Oh, 1 + in the family o Picnik Barcelona. A més, hi ha firmes de pell com Torras o Cuirum i projectes més petits com els jerseis reciclats de Iaios o les marques que hi participen sota el paraigua 080 Barcelona Fashion.

Només això ja és un atractiu que mobilitza persones de tot arreu, és conegut entre els organitzadors que molta gent s’agafa el dia de festa per poder remenar al màxim tot el gènere que hi ha el primer dia. Però el Rec no s’acaba aquí, l’agenda cultural, amb tres escenaris de música, i gastronòmica, amb una quarantena de foodtrucks, també es mereix una excursió. En l’edició anterior, van passar pel festival més de 100.000 persones.