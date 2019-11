Rosalía, Greta Thunberg i ‘La Casa de Papel’ fan ombra als caganers polítics

Els caganers que aquest any reprodueixen la cantant Rosalía, l'activista Greta Thunberg i la popular màscara dels protagonistes de la sèrie La Casa de Papel fan ombra aquesta vegada a les figures dels polítics, malgrat l'actualitat electoral.

Entre aquestes figures tradicionals del pessebre que defequen per adobar la terra en senyal de sort i salut, també és novetat el candidat del PP, Pablo Casado, i encara es mantenen Pedro Sánchez (PSOE), Albert Rivera (Cs) i Pablo Iglesias (UP), així com l'expresident Carles Puigdemont.

L'empresa Caganer.com ha presentat aquest dijous la seva col·lecció per al Nadal, confeccionada per creacions amb rostres de celebritats i de personatges de ficció. A Rosalía l'acompanyen en l'àmbit de la música George Michael i, sense abandonar el món de la cultura, la pintora mexicana Frida Kahlo. La Casa de Papel, amb el personatge enfundat en una granota vermella i una màscara de Dalí, és una altra novetat que, segons un dels propietaris i fundadors de Caganer.com, Marc Alós, pot arribar al primer lloc en vendes.

Alós és conscient del moment electoral, però subratlla que, "després de moltes eleccions seguides, tant espanyoles com catalanes, el caganer polític fa gràcia veure'l, però no tant comprar-lo, perquè se'ls veu a tot arreu". Tampoc passa pel seu millor moment el futbol, tot i que aquest any s'ha incorporat la figura del madridista Eden Hazard, i els responsables d'aquesta empresa de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) rememoren com a moment daurat d'aquestes figures el del duel de banquetes entre Josep Guardiola i José Mourinho.

Les figures de política internacional es mantenen, en canvi, gràcies a l'increment constant de vendes a l'estranger, i la novetat d'aquest Nadal és el primer ministre britànic, Boris Johnson. Marc Alós explica que, a les parades tradicionals de Nadal s'apropen molts turistes de fora d'Espanya, i l'interès pels caganers ha crescut fins al punt que moltes compres es fan des de diferents països a través d'internet.

L'actualitat ha portat els germans Alós, Marc i Sergi, a reproduir també la figura de la jove activista sueca Greta Thunberg, que aporta la dosi mediambiental. El popular Mister Bean, representat per Rowan Atkinson, s'ha convertit també en figura del pessebre català, on també apareixen esportistes com Novak Djokovik. Les gàrgoles de Notre-Dame, arran de l'incendi de la catedral parisenca, es deixen veure també en aquesta particular col·lecció, que reprodueix figures de còmic com Deadpool, Harley Quinn o Wonder Woman.

Les creacions de Caganer.com tenen el distintiu oficial de producte artesà qualificat que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i busquen donar-li un toc simpàtic i nadalenc a celebritats i personatges habituals en la vida de la gent.