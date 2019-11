Un sindicat denuncia el grup Manel per la paròdia d’una cançó seva a TV3

El sindicat CSIF ha denunciat davant la Fiscalia el grup català Manel per la versió d'una cançó seva (Boy band) que el programa Polònia va convertir en paròdia contra la policia. La Fiscalia ha incorporat la denúncia a les diligències que tenia obertes contra TV3 per un gag del programa d'humor Està passant, de Toni Soler, en el qual es defineixen els Mossos d'Esquadra com a "putos gossos". Fonts de la Fiscalia de Barcelona aclareixen que no estan investigant ara com ara els Manel, que no tenen res a veure amb la paròdia, segons fonts properes al programa televisiu.

CSIF, que es defineix com el sindicat "més representatiu en les administracions públiques", s'ha sumat a la denúncia que quatre sindicats dels Mossos van presentar contra l'espai humorístic Està passant per un suposat delicte d'injúries a les forces de seguretat. En el gag es comparava els Mossos amb gossos rabiosos per la seva actuació durant els aldarulls després de la sentència del procés, que en l'entorn independentista es va considerar desproporcionada.

El sindicat ha afegit, en la seva denúncia, un esment a un altre programa de sàtira política de gran èxit d'audiència, Polònia. En la seva última emissió, l'espai va fer una versió paròdica de la cançó Boy band i la va retitular com a Poli band. És una còpia del videoclip original de Manel que reinventa la lletra i arremet contra les forces policials, tant els Mossos com la Policia Nacional. "De la feina no en tinc queixa / Són uns dies divertits / 'Ets el d'Amazon', em diuen / de tant que he repartit".

La nota de premsa difosa per CSIF indica que la denúncia es dirigeix contra "els integrants del programa Manel". En conversa telefònica, el secretari d'administració local, Eugenio Zambrano, matisa que no pretenen dirigir les actuacions contra Manel, però admet que han demanat a la Fiscalia que els citi a declarar. "És obvi que els Manel no són els que surten [a la paròdia], però no sabem el grau de participació que han tingut o si hi estan d'acord o no".

Fonts properes al programa Polònia aclareixen que els Manel no van tenir cap participació en el gag i que, com és habitual en aquests casos, es pren com a base la cançó original, es fa una nova versió i s'hi afegeixen les lletres. "Ni es demana permís ni ningú ha de donar cap aval", expliquen aquestes fonts, que ironitzen amb el fet de què passaria si s'hagués de fer aquest procés en el cas d'altres grups que també han estat objecte de paròdia al programa, com Queen.

Per al CSIF, ni el gag de Toni Soler ni la paròdia musical poden "emparar-se en els criteris de llibertat d'expressió, ni en un suposat animus iocandi". El "llenguatge no verbal" dels actors dona "més informació que el llenguatge exprés". "Més tard o més d'hora caldrà veure fins on arriba la llibertat d'expressió", assenyala Zambrano.