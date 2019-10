Cinc pastisseries per menjar un bon croissant sense passar per França

Barcelona és una bona ciutat per menjar, no n’hi ha cap dubte. També per fer-hi tots els àpats, o per gaudir menjant des de l’aperitiu fins a les postres, perquè si hi ha una especialitat que també destaca és la pastissera. La ciutat té moltes pastisseries amb dolços per llepar-se els dits. I entre els reis de les pastes n’hi ha un, originari del país veí del nord, que són els croissants. Tant si és per la proximitat com per la bona mànega pastissera, és evident que no cal anar a França per menjar un bon croissant, artesà i de mantega, sol o farcit.