Els contenidors de l’Eixample, a l’espera que acabin els aldarulls

L'Ajuntament de Barcelona manté la majoria de carrers de l'Eixample sense contenidors per a les escombraries a l'espera que finalitzin els aldarulls finalitzin a la capital catalana. Aquestes setmanes han cremat més d'un miler de contenidors en els diferents enfrontaments entre manifestants i policia. La majoria són del districte de l'Eixample.

De fet, a les calçades dels diferents carrers encara es pot veure com les barricades en flames van afectar l'asfalt. En llocs com el passeig de Sant Joan o la plaça d'Urquinaona el foc va afectar les marquesines dels autobusos o els semàfors. El Consistori, després de fer unes petites reparacions, manté la via pública tal com la van deixar els activistes. La majoria de veïns de l'Eixample deixen les bosses d'escombraries apilades als punts on abans hi havia contenidors.

En magatzems a l'aire lliure, com el parc de l'estació del Nord, el Consistori guarda els contenidors que col·locarà quan arribi la calma. L'Ajuntament assegura que no s'han substituït els contenidors no només per evitar que hi calin foc en les protestes, sinó per una qüestió de seguretat. Si no hi ha contenidors és més complicat formar barricades. A més, és una manera d'evitar la concentració de materials com ampolles que puguin ser utilitzades pels més violents per llançar-los contra les línies policials.