Els sindicats de Mossos denuncien ‘Està passant’, de Toni Soler, per un delicte d’odi

Una secció humorística del també humorístic programa Està passant, de TV3, presentat pel periodista Toni Soler, ha indignat els sindicats dels Mossos d'Esquadra, que ja han presentat una denúncia per un delicte d'odi davant de la Fiscalia. Al programa se'ls compara metafòricament amb “putos gossos de merda”, “analfabets” i “rabiosos”. “Estem indignats, estem ofesos i ens sembla intolerable”, va escriure dimecres a Twitter la Trisindical de la policia catalana, que agrupa diversos representants dels agents, que són els qui han presentat la denúncia. “Es fa un símil vergonyós entre gossos i Mossos”, afegia. "No es poden treure les coses de context", ha esgrimit una portaveu de TV3, que ha destacat que es tracta d'un programa d'humor i de sàtira.

En la seva secció de dimecres, un dels col·laboradors del programa, Modgi, utilitza una metàfora per referir-se als últims episodis convulsos a Catalunya parlant de gossos en lloc de persones. “Aneu amb compte si us trobeu amb un gos com el de la foto”, diu, sobre la imatge d'un gos amb una gorra de policia. “Són molt agressius, fins i tot diria que rabiosos… Analfabets alguns”, assegura, mentre Toni Soler i el també presentador Jair Domínguez van intervenint.

Els gossos serveixen de metàfora també per als líders independentistes empresonats. “Hi ha altres gossos que pugen a cotxes i els tanquen nou anys a la presó. Els seus altres amics gossos surten a protestar i llavors envien a aquests altres gossos malparits”, explica. “Tu creus que et protegiran, però potser et borda, et mossega o encara pitjor, et dispara bales de foam o de goma”, assenyala, junt amb una fotografia d'un bulldog, amb un casc, una escopeta i les pilotes que llancen els Mossos. “I qui li retorna un ull a un noi de 22 anys. Els putos gossos aquests de merda?”. I acaba la secció amb una fotografia del conseller d'Interior, Miquel Buch, i una reflexió: “El problema no són els gossos […] la culpa és de qui? Dels amos. No sé si s'ha entès la metàfora”.

“Espero que d'això es parli al Parlament. Es revisin els protocols d'emissió i demanin depurar responsabilitats. “Putos gossos aquests de merda”… Sí, tal qual. No té nom”, es va sumar ahir a través de Twitter el portaveu del sindicat de Mossos SAP-Fepol, Toni Castejón. El sindicat CSIF denuncia la “falta d'ètica professional i de moral” per l'emissió del programa, assegura que també estudia presentar una denúncia i considera que el programa pot constituir un delicte d'odi.