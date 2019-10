Cinc plans per passar un Halloween de por

Halloween s’ha fet un lloc a casa nostra, i cada vegada hi ha més opcions per passar una nit de Tots Sants terrorífica. Des dels típics túnels de terror fins a experiències totalment innovadores, hi ha mil maneres de commemorar la mort durant tot el mes d’octubre. D’entre tota l’oferta, us destaquem cinc propostes que us faran passar por de debò.

Horrorland

Horrorland

Després d’esgotar totes les entrades l’any passat, Horrorland ha tornat a obrir les portes a l’antiga central tèrmica de Cercs (Berguedà) fins al 16 de novembre. Es tracta d’un Scream Park -un tipus de parc d’atraccions estacional molt popular als Estats Units- que va néixer el 2018 de la mà d'Horror Box i Insomnia, dues empreses expertes en escape rooms de terror. Aquest any repeteixen algunes atraccions que van triomfar l’edició passada, com La Tèrmica, ambientada en l’antiga central de la localitat; però també estrenen vuit atraccions. Com a novetat, aquesta edició han apostat per l’adrenalina i la interacció amb nous express escape rooms terrorífics. Centre d'Empreses de Cercs (CEC), carretera C-16 km 107, 08698 Cercs.

El Halloween de Port Aventura

PortAventura

Un altre dels llocs mítics per passar por per Halloween és Port Aventura. A banda dels túnels de terror que munten en nou de les atraccions i els espectacles que se celebraran fins al 17 de novembre, aquest any estrenen un espai al Caribe Aquatic Park, la zona de tobogans i piscines que només obre a l’estiu. Aquest Halloween, però, el parc aquàtic es convertirà en "La Isla Maldita", un passatge de terror ambientat en el món dels pirates. Una tempesta tropical ha tornat a la vida els corsaris morts i els visitants hauran d’escapar-se per poder sobreviure. Aquesta nova atracció només estarà disponible els dissabtes i els diumenges mentre duri el Halloween de Port Aventura. Avinguda del Batlle Pere Molas, km 2, 43840 Vila-seca, Tarragona.

La profecia, al Tibidabo

Tibidabo

El parc d’atraccions del Tibidabo se suma també als espectacles temàtics de terror i aquesta tardor estrena La profecia, una actuació en què un aquelarre de bruixes regenta el mític Hotel Krüeger. Fins al 3 de novembre aquests temibles éssers intentaran apropiar-se de la muntanya màgica i, quan es pongui el sol, es desplaçaran a la plaça dels somnis del Parc per aconseguir el seu objectiu amb un sinistre espectacle de rituals. Si assistiu a una d’aquestes actuacions, vigileu què hi teniu darrere. És possible que les bruixes despertin els morts i se us acostin. Parc d’Atraccions del Tibidabo. Collserola.

Zombie Zone Nou Barris

World Real Dreams

Més experiències amb morts vivents, aquest cop el 26 d’octubre a Nou Barris, que viurà una veritable apocalipsi zombie durant més de quatre hores. L’empresa World Real Dreams organitzarà una Zombie Zone, un esdeveniment en què els participants hauran de fugir per evitar que els zombies els contagiïn. En aquest joc de rol, el principal objectiu és sobreviure. Si un participant és infectat per alguna persona caracteritzada de zombie, ell també passarà a ser mort vivent. “No es tracta de trobar la cura, ni de salvar el món. Aquí has col·laborar o vendre els teus companys, i aconseguir entrar a l’última zona segura”, expliquen els organitzadors. Aquest joc de rol no només serà als carrers del barri, sinó que també tindrà lloc en interiors amb proves de destresa en què els jugadors hauran d'evitar que els zombies se'ls mengin. Districte de Nou Barris, Barcelona.

Catalèpsia

Cristina Raya i David Moreno, directors de Horror Box. FOODINIS

Una altra experiència totalment diferent és ser enterrat viu, i exactament això és el que proposa Catalèpsia, un dels escape rooms més extrems de Barcelona creat per Horrorbox. El seu nom fa referència a un estat biològic en què les persones perden el pols i la respiració, tot i no estar mortes, i són enterrades vives per error. Amb l’escape room més petit del món experimentareu la vostra pròpia mort i us enterraran vius en un taüt de veritat. Només dura 30 minuts, però adverteixen que és una experiència molt extrema no apta per a claustrofòbics, embarassades, persones amb lesions a la columna vertebral, problemes del cor o limitacions de mobilitat. A més, està prohibit per als menors de 18 anys. Carrer Indústria, 268. Barcelona.