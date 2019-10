El repte de caminar tres anys des de Bangkok fins a Barcelona

"Estem infectats amb el virus de viatjar", diuen la Jenn Baljko i el Lluís López-Bayona amb un somriure de complicitat. Fa quatre mesos que aquesta parella de 47 i 51 anys, respectivament, ha arribat a Barcelona després de tres anys en ruta. Aficionats als viatges, han recorregut més de 16.000 quilòmetres a peu des de Bangkok fins a Barcelona amb l'objectiu de veure el món al ritme de les seves passes i descobrir la cara amable de la humanitat. Després de recopilar dia a dia el viatge al seu blog, ara volen transmetre el que han après a través de xerrades i tenen ganes de convertir-ho algun dia en un llibre o en un documental.



El 2016 van començar un viatge des de Tailàndia que passaria per 21 països com l’Índia, l’Iran i Turquia



El viatge també els ha fet enfrontar-se a coses dures i més d’un cop es van plantejar rendir-se



Durant els 955 dies que van estar caminant, no sabien mai on dormirien ni on pararien. "Hem hagut de netejar porqueria com xeringues per tenir un tros de terra on poder plantar la tenda", explica el Lluís. La parella ha passat moltes nits en boscos, jardins o cases abandonades, però també hi ha hagut persones que els han convidat a casa seva. "A Albània, havíem caminat només nou quilòmetres quan vam conèixer un pastor que ens va presentar tota la seva família i ens va obrir les portes de casa seva", expliquen.



Ara, un cop a Catalunya, volen transmetre tot el que han anat absorbint. "Roda el món i torna al Born", recita el Lluís. Per això, dilluns a la tarda van celebrar a la Biblioteca Vapor Vell de Barcelona la primera d'un seguit de xerrades que volen fer per explicar les seves experiències. El Lluís assegura que ara són més rics. "Amb diners no serà, després del viatge estem escurats, però sí, som més rics en experiències", afegeix la Jenn.



El viatge, però, també els ha fet enfrontar-se a coses dures i més d'un cop es van plantejar rendir-se. Tot i les dificultats físiques i psicològiques, tots dos asseguren amb posat seriós que la part més difícil va ser fer un viatge tan llarg amb l'altra persona i haver de posar-se d'acord en cada decisió. "Havíem viatjat molts cops sols, i que bé que es viatja sol!", diu el Lluís. Conscients que cadascú té la seva manera de viatjar, van arribar a fer parts del recorregut per separat. Tot i això, el més important per ells és que van arribar a Barcelona plegats el juny passat, després de 16.048 quilòmetres caminats.



"Aquest viatge ens ha reafirmat que hi ha bondat al món", diu el Lluís, tot i que no nega en cap moment que hi hagi coses dolentes. Són conscients de la sort que han tingut de poder viure totes aquestes experiències i estan molt agraïts. "Gràcies a les persones que hem conegut, gràcies per les que coneixerem i gràcies a nosaltres per ser capaços de fer tot el que fem", conclou la Jenn emocionada. Recordar el viatge els desperta moltes emocions i els fa conscients sobretot d'una cosa: mai els saciarà la fam de veure món.