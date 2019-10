Torra s’avança al ‘Polònia’: “Quins collons”

“Quins collons”, exclama el president de la Generalitat, Quim Torra, quan li comuniquen que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, no atendrà la seva trucada telefònica. Aquesta escena es va veure diumenge en un programa de TV3. A Torra no el van agafar per sorpresa. Si saps que les càmeres de TV3 estan rondant pels passadissos de la teva oficina per a un reportatge i dius el que has dit és perquè volies dir-ho. És més, volies que la ciutadania ho veiés. És un estirabot en la conducta d'un càrrec institucional, però busca intencionadament una altra empatia que la del rang.

I per a un sector d'aquesta ciutadania, aquest “collons” s'ha rebut molt bé, com a recomfortant després d'escoltar mil vegades la mateixa declaració institucional d'empipament. Un d'ell diu a Twitter que és el seu millor discurs de tota la setmana. D'altres, en canvi, ho veuen com una calculada expansió verbal –la seva màxima rebel·lió contra l'Estat espanyol– per acontentar els qui volen més gosadia política i estan cansats del seu radicalisme…verbal. I, finalment, hi ha els qui, capgirant l'expressió, manifesten que estan fins als “collons” tant de qui truca com de qui no despenja.

Segurament, Torra ha regalat un gag als humoristes de Polònia. Ja ho veurem aquest dijous, però ho tindran difícil per superar l'escena. No tant per la frase com per la imatge d'atordiment que transmet i que el seu “collons” no mitiga.