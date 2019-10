Una nova gota freda deixarà pluges torrencials a Catalunya

Una nova dana —acrònim de depressió aïllada en nivells alts, és a dir, un embossament d'aire en capes altes popularment conegut com a gota freda— afectarà especialment Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Balears des de dilluns fins a almenys dijous, segons alerta en un avís especial l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que espera precipitacions molt fortes i persistents, fins i tot torrencials. Es tracta de zones que ja van patir el càstig de la pitjor gota freda en 140 anys al setembre. A priori, no s'estima que aquest sigui tan "advers i catastròfic", ha avançat a Efe Rubén del Campo, portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que recorda que "una dana no és sempre sinònim de catàstrofe".

L'Aemet detalla que, després d'un cap de setmana plujós sobretot a la meitat occidental a causa d'un front atlàntic molt actiu, aquest dilluns a últimes hores s'aïllarà de la circulació general una dana, que se situarà sobre el sud-oest de la Península per desplaçar-se després cap a l'àrea mediterrània.

Un temporal de #pluges afectarà al nostre país a partir del dilluns o dimarts. De nou una #dana crearà les condicions perquè es produeixin precipitacions que poden ser fortes i persistents. En aquest #VídeoAEMET et vam mostrar els distinos escenaris previstos. pic.twitter.com/oqfknllv5k — AEMET (@AEMET_Esp) October 18, 2019

A aquesta situació en nivells mitjans i alts de l'atmosfera se sumarà en nivells baixos un procés de ciclogènesi —desenvolupament de baixes pressions en superfície—, que s'iniciarà al nord d'Algèria. Aquestes baixes pressions s'estendran entre dimarts i dimecres pel Mediterrani occidental cap al nord-est peninsular.

Com a resultat d'aquesta configuració, l'Aemet espera precipitacions localment fortes i persistents en àmplies zones de la costa est i Balears. Segons l'agència, les pluges poden arribar a ser torrencials, és a dir, de més de 60 litres per metre quadrat en una hora, dimarts a punts del litoral català i nord de la Comunitat Valenciana, un dia en què plourà a pràcticament tota la meitat oriental peninsular. Dimecres les precipitacions més intenses es concentraran al nord-est de Catalunya i també a punts de l'àrea cantàbrica.

Les principals acumulacions d'aigua es produiran al nord de la Comunitat Valenciana, Balears i, sobretot a Catalunya, on és probable que es recullin més de 200 litres per metre quadrat en algunes zones.

Zones amb #TemperaturaMáxima prevista igual o superior a 20ºC per a les jornades d'avui diumenge 20, demà dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23 d'octubre pic.twitter.com/qjph6bonwe — CésarRgzBallesteros (@crballesteros) October 20, 2019

No obstant això, l'Agència adverteix la població que estigui molt atenta a les actualitzacions d'aquesta predicció, ja que petites variacions en la localització dels centres de baixa pressió que s'aniran formant en la ciclogènesi faran variar els fluxos de vent, cosa que pot desplaçar les zones de màxima precipitació de manera significativa.

L'Aemet també avisa del fort temporal marítim que afectarà la façana mediterrània peninsular i Balears, amb vent i onades fortes que arribaran als litorals i a les zones costaneres, sobretot dimarts. Les temperatures, que van començar a baixar dissabte, tant les mínimes com les màximes, seran "clarament més baixes que les habituals en aquestes dates" a tot el país, detalla Del Campo.

De moment, no hi ha actiu cap avís vermell, el màxim d'una escala de tres. Aquest dilluns, tenen avís groc per tempesta tot Catalunya, excepte Lleida, i Balears. Hi ha avisos per mala mar, que és taronja en el cas de Barcelona i groc a Girona, Tarragona, Alacant, Castelló i Mallorca. Finalment, Barcelona i Tarragona tenen avís groc per vent.

Zones amb #TemperaturaMínima prevista menor o igual a 5ºC per a les jornades d'avui diumenge 20, demà dilluns 21, dimarts 22 i dimecres 23 d'octubre pic.twitter.com/aet0owfw0l — CésarRgzBallesteros (@crballesteros) October 20, 2019

Dimecres, continuen els avisos taronges per pluja a Barcelona, Girona, Tarragona, Eivissa, Formentera i Mallorca, mentre que és groc a Osca, Saragossa, Lleida i Menorca. Els avisos per tempestes persisteixen a les mateixes províncies que dimarts. A Girona hi ha avís groc per mala mar i per vent.

Dijous, dia al qual encara no arriben els avisos, que es donen a tres dies vista, és probable que la dana encara perduri a l'àrea mediterrània, on continuarà la inestabilitat, així com al Cantàbric oriental, encara que amb tendència a disminuir.