Cromos per fomentar el planter de químics a Tarragona

Tarragona és un pilar de la indústria química espanyola. Acumula el 25% de la producció total que es fa a l'Estat espanyol i genera més de 10.000 llocs de treball directes, segons dades de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT). En aquest context, la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) han creat un projecte per "despertar vocacions" en els infants i impulsen una iniciativa que consisteix a divulgar la taula periòdica en format d'àlbum de cromos. L'àlbum s'entrega de manera gratuïta i, per omplir-lo, s'ha comptat amb la complicitat de més d'un centenar de farmàcies de Tarragona, Reus i altres poblacions de la demarcació, que s'encarregaran de repartir els 73 cromos dels elements químics. "Despertar vocacions científiques a edats primerenques és clau per a la formació de futurs investigadors que dissenyaran les solucions als problemes globals que afrontem com a societat”, valora la doctora Yolanda Cesteros, degana de la Facultat de Química de la URV i coordinadora del projecte.

Fins a 38 instituts tarragonins s'han implicat en el projecte i han fet treballs relacionats amb els diferents elements químics representats en els cromos. Tota la informació que han aportat els alumnes apareix en uns cubs de cartró que les farmàcies mostraran a l'aparador. També les empreses químiques que tenen planta a Tarragona s'han implicat en la idea, és el cas de Basf, Carburos Metálicos, Clariant, Dow, Messer, Repsol o, entre d'altres, la paperera Gomà-Camps.

El 2019 és, arran d'una proclamació de l’Assemblea General de les Nacions Unides, l’Any Internacional de la Taula Periòdica (IYPT 2019). L’ONU ha volgut reconèixer la necessitat de desenvolupar una creixent consciència global sobre el paper clau que juga la química en el desenvolupament sostenible, proporcionant solucions a desafiaments globals com l’energia, l’alimentació, la salut o l’educació, entre d’altres. Aquesta commemoració coincideix amb el 150è aniversari del descobriment del sistema periòdic a càrrec de Dmitri Mendeléiev, el 1869.