Les matemàtiques també tenen la seva escenografia i la manera de presentar unes xifres en poden engreixar o aprimar l’aparença. Encara que al final, els anys de presó són anys de presó, es digui com es digui. Al Telenotícies de TV3, al migdia, el primer titular ha estat: “Un segle de presó pel procés”. Al Telediario de TVE, els comptes s’han presentat d’una altra manera: “Condemna de 9 a 13 anys de presó”. A l’informatiu del circuit català de TVE, la portada era molt similar a la del Telediario –“9 i 13 anys de presó per als líders del procés” –, tot i que a l’àudio es feia la suma de totes les penes de presó: gairebé 100 anys. Un ball de números. A Antena 3, un breu enunciat, “Sentència històrica”, encapçalava la portada que es completava amb el 9/13.

En tercera posició del telenotícies d’Antena 3 s’han ofert imatges de l'agressió, una manotada, en una manifestació de Tarragona a una dona que ha tret una bandera espanyola i cridava als concentrats que estaven trepitjant territori espanyol. Unes imatges que La Sexta ja havia difós cap a dos quarts de dues i que també s’han vist a Telecinco. A Yaesmediodía (Telecinco) han titulat “Brutal incident” encara que un dels seus contertulians l’ha rebaixat a petit. A Espejo público (Antena 3), al matí, han entrevistat una altra dona que ha estat increpada, sense agressió física, a Girona en circumstàncies similars i un professor que l’ha auxiliat. Un desplegament que no han fet les televisions públiques en el seu seguiment de les manifestacions.

Tant a TV3 com a l’informatiu català de TVE s’ha inclòs en el bloc de portada la reacció dels tres principals clubs de futbol de Catalunya, gairebé comparant-se amb les intervencions dels polítics.

Al Telediario una dada subratllada de la sentència ha estat que no limita el tercer grau penitenciari.

Al Telediario una dada subratllada de la sentència ha estat que no limita el tercer grau penitenciari. En la notícia s'explicava que la Generalitat té competències en l'assumpte i són seves les Juntes de Tractament. Tot això, abans d'explicar que Pedro Sánchez havia descartat l'indult i que Pablo Casado reclamava que el Govern central recuperés les competències sobre presons de la Generalitat. Aquest tema s’ha tractat amb més extensió a TV3, que en el seu informatiu ha donat una explicació didàctica sobre els beneficis penitenciaris. Minuts abans, al programa especial sobre la sentència, i després de les declaracions de Casado, s'havia entrevistat al plató la consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, que ha defensat llargament la professionalitat dels funcionaris i la diligència i honestedat de les Juntes de Tractament. Ja al matí, aquest tema ha estat tractat en diverses tertúlies. Un convidat que ha tingut molta atenció, tant a Espejo público com a El programa de Ana Rosa, l'exadvocat de l’Estat que defensava l'existència del delicte de rebel·lió i ara és diputat de Ciutadans, Edmundo Bal, augurava abans de la compareixença de Sánchez que hi hauria indults. En aquesta literatura preventiva, Pablo Casado, a la mateixa hora, mostrava la seva satisfacció a Espejo público per la sentència: “Qui la fa, la paga”.

En la sopa de tertúlies matineres s’ha pogut sentir gairebé de tot. Un analista anticipava a dos quarts de nou a TVE que els acusats “no eren uns angelets”. El magistrat emèrit del Suprem, José Antonio Martín Pallín, a TVE i TV3, parlava de “funambulisme jurídic”. Hi ha hagut tertulians que lamentaven la tebiesa del Suprem en no considerar el delicte de rebel·lió i qui, a TV3, veia la sentència com una maniobra d'extermini dels adversaris polítics.

Una pregunta inesperada l’ha fet Susanna Griso (Antena 3) a un catedràtic de Dret Constitucional: “Com pot ser que la sedició es castigui com l'homicidi?”. La resposta del catedràtic ha estat que el problema era la baixa penalitat de l’homicidi, no que la secessió estigués castigada en excés.

Sobre la dedicació a la notícia, les privades han tornat a la seva programació habitual a la tarda. D’aquestes, La Sexta ha estat la més persistentment atenta. Al marge dels canals d'informació contínua, la que s’ha mantingut tot el dia amb un especial informatiu, suprimint tota la programació habitual, ha estat TV3, molt atenta a totes les manifestacions. Ahir tard anunciava un documental que emetrà aquest dimarts sobre l'1 d’octubre del 2017 que porta el títol de Cas obert. Tota una proclama.