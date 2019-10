Avui tinc ganes d’engrescar tots els catalans a organitzar dues campanyes, que explicaré tot seguit. Com que amb alguns presidents de la Generalitat (Pujol, Mas, Puigdemont i Torra) hem anat de meravella en meravella, estic del tot convençut que hauríem de repetir. És clar que no podem tornar a començar amb el primer, pobret, perquè és vellet i potser es podria morir (que Déu no ho vulgui!) abans d’anar a la presó. Així, doncs, val més recomençar amb en Mas. Hem de convèncer els de l’ERC que no insisteixin més a convocar eleccions ara, sinó quan en Mas estigui més desinhibit i desinhabilitat (febrer del 2020); després hem de convèncer les masses de jubilats (i sobretot jubilades!) que es manifestin cada dia i el reclamin com a president, cridant: “Amb en Mas, peix al cabàs!”, portant pancartes amb una frase curta, eficient i rotunda que digui, per exemple: “Volem més Mas!”. I mentrestant, en Mas que es fiqui al cap que els de les CUP ja no li faran pas fer un altre pas al costat, per por de tenir un Puigdemont addicional, i, de retruc, un altre Torra. Amb un ja n’hi ha prou, perquè amb dos ens deixarien el país sense ni una gota de ratafia.

Ara bé: a més a més de “Més Mas”, proposo donar el títol de Miss Mas a l’autora de La careta del rei Artur, el millor llibre de ficció que s’hagi escrit mai al món. Declarem, doncs, l’artúrica Pilar Rahola Miss Mas, a qui l’Artur va solucionar el futur posant-la a TV3 amb un sou que deixa el sol enlluernat. I que TV3 ens la presenti com a tal, dient: “I ara la Miss Mas ens parlarà d’en Mas” en el programa Res no val més que en Mas, i serà preciós i entendridor que, a més a més de la papalloneta al pit i les arracadetes de llacet, puguem veure la Miss Mas amb un gran cartell penjat al coll (però que no la fes anar geperudeta) que digués amb lletres molt grosses i grogues: “O Mas o Mas!”, una bonica referència a allò de “O referèndum o referèndum!”. I així tant en Mas com la Miss Mas anirien a més!

Hi ha algú a Catalunya que no s’engresqui amb aquestes dues propostes que acabo de fer? Doncs vinga: anem per feina, perquè el temps passa de pressa i la vida és curta i revessa. I la manera més ràpida de ser independents no és pas la DUI, com ja s’ha vist, sinó el fet de tenir cada dia la Miss Mas parlant d’en Mas en el programa d’en Mas, bramant: “Vull més procés i vull més Mas!”. I així, fent propaganda directa i de biaix, la Miss Mas tindrà encara més euros al calaix.