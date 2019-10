Cinc locals alemanys per celebrar una autèntica Oktoberfest a Barcelona

Era l'octubre del 1810 els prínceps de Baviera celebraven el seu casament amb una festa popular a Múnic. Així és com naixia la festa de la cervesa mundialment coneguda: l'Oktoberfest. Amb els anys, la celebració s’ha exportat més enllà dels carrers de la capital bavaresa i ara fa cinc anys que va arribar a Barcelona. Des d'aleshores, cada octubre es munta a l'avinguda Maria Cristina un gran Biergarten - jardí de la cervesa en alemany-, que aquest any tancarà el diumenge 13. Tot i això, en l’original Oktoberfest hi ha moltes més atraccions a banda dels Biergartens: és tota una festa en honor a la cultura i la gastronomia alemanya. És per això que hem decidit mirar més enllà de la festa oficial per descobrir els locals amb essència germànica de Barcelona.

Don Bratwurst

Saltxitxes, cervesa i futbol són les tres paraules que millor defineixen Don Bratwurst. Aquest petit local situat als peus del Turó de la Peira està decorat de manera més aviat caòtica, però totalment calcada a qualsevol de Biergarten alemany. I tot és gràcies al seu amo, Björn Lenz, que s’encarrega d’importar personalment tots els seus productes. Des del 2003, Don Bratwurst s’omple a les nits de clients habituals, majoritàriament alemanys. Entre tots els plats de la carta destaca el currywurst, una saltxitxa berlinesa banyada amb salsa de ketchup i curry. Però, per damunt de tot, les protagonistes de la casa són les cerveses. Don Bratwurst té una varietat de la casa que fabriquen artesanalment i que els ha valgut diversos reconeixements. Passeig de Fabra i Puig, 374.

Wilkommen

Una altra opció és organitzar un Oktoberfest casolà i això és fàcil fer-ho amb les cerveses i els productes frescos que ofereix Wilkommen. Aquesta botiga va obrir just fa mig any al barri de Sants per oferir productes 100% alemanys com cerveses, dolços i formatges. No podien faltar tampoc les saltxitxes, i a Wilkommen tenen un bon assortit d’embotits artesanals. També venen pa artesà i brètzels que fornegen ells mateixos o que es poden endur congelats per fer-los a casa. Pràcticament cada mes afegeixen nous productes a la seva oferta i just a l’entrada han col·locat una taula al més pur estil Biergarten on asseure's per beure una cervesa fresca o picar alguna cosa. Carrer de Violant d'Hongria Reina d'Aragó, 117.

Tante Emma

Al barri de Gràcia trobem un altre supermercat alemany amb més anys de trajectòria: el Tante Emma. El seu nom significa tia Emma en alemany, tal com s’anomenen molts supermercats tradicionals al país germànic. En Gabi, que abans era paradista al Mercat de l'Abaceria Central, va adonar-se que arribaven molt pocs productes alemanys a la ciutat i ha fet tot el possible per fer que la seva botiga s’assembli al màxim a un Tante Emma original. Ara ja fa dos anys que porten cerveses de pràcticament qualsevol zona del territori alemany, a més d’una gran varietat de saltxitxes fresques i garrons cuits que només cal escalfar-los per poder-los gaudir. La majoria dels seus clients són alemanys, i és que és un dels pocs llocs de Barcelona on es poden trobar fins i tot salses i altres productes per sentir-se com a casa. Carrer de Puigmartí, 27.

Brotzeit

Des del Tante Emma no cal travessar ni dos carrers per sentir l’olor de pa acabat de fer que surt de l’obrador del Marc. El Brotzeit és un forn especialitzat en pa alemany que des de fa tres anys cou masses mare importades especialment del país germànic. “Aquí es menja molt bé, però el pa… és més bo l’alemany!”, diu en Marc rient. Els seus pans destaquen per ser més consistents i amb moltes llavors. I com no podia ser d’altra manera, també fa brètzels, els companys indiscutibles de la cervesa, sempre presents en tot Oktoberfest. Aquestes pastes en forma de braços abraçant-se són precisament originaris de Baviera i el Marc els fa a l’estil tradicional, amb una massa daurada per fora i amb grans perles de sal. Durant el matí no paren d’entrar clients, tant barcelonins com estrangers, i els més afortunats els poden degustar just acabats de sortir del forn. Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 9.

Alt Heidelberg

En ple centre de la ciutat, molt a prop del metro Universitat, hi ha un local històric amb una ambientació 100% alemanya: l’Alt Heidelberg. L’any 1934 va obrir per primer cop les portes i va viure els seus primers anys durant la Guerra Civil. Després, la postguerra i la derrota d’Alemanya a la Segona Guerra Mundial van fer impossible que importessin productes originaris d’allà. Així és com van començar a fabricar les seves pròpies saltxitxes. Més endavant, el 1985, un incendi va destrossar pràcticament tot el local. Tot i això, van reconstruir-lo amb la mateixa decoració original i és així com el trobem avui. Amb una gran varietat de cerveses i un menú més que assequible amb molts plats tradicionals alemanys, és fàcil sentir-s’hi com a casa. Ronda de la Universitat, 5.