Mollet, la ciutat sense morts en accidents de trànsit al nucli urbà

“L'últim accident va ser el 2007. Una motocicleta va xocar contra un vehicle. Va morir una dona que anava dins del cotxe. Va ser a la confluència de l’avinguda Rivoli i l’avinguda del Parc”. Així ho recorda l’inspector en cap de la Policia Municipal de Mollet del Vallès, José Francisco Muñoz. El responsable dels 73 agents del municipi sap que aquell fatal accident va ser l’últim amb una víctima mortal dins del nucli urbà. Des de llavors hi ha hagut accidents amb víctimes mortals a les autopistes que envolten els 10 quilòmetres quadrats d’aquesta ciutat del Vallès Oriental. Dins del municipi, en els dominis de l’alcalde Josep Monràs i de l’inspector Muñoz, la xifra ha estat “zero” durant una dotzena d’anys consecutius.

El control de la sinistralitat als carrers del municipi català ha anat acompanyat d’una condecoració. La Policia Municipal i l’Ajuntament de Mollet del Vallès reben aquest dimarts 8 d’octubre el I Premi Educa Ciutat Zero concedit per part de l’Associació Internacional de Professionals per a la Seguretat Viària (AIPSEV). El guardó reconeix la tasca en la prevenció de sinistres viaris a través de l’educació i la mobilitat segura i sostenible.

Com s’expliquen aquestes bones xifres? Mollet té 51.000 habitants concentrats en una trama urbana de gairebé cinc quilòmetres. “El fet que no hi hagi hagut morts per accident als nostres carrers no és fruit ni de la casualitat ni d’una única campanya. Des de fa anys tenim un sistema d’educació viària a les escoles acompanyat d’un programa de sensibilització dels joves i un altre adreçat a les persones més grans. Els agents de la Policia Municipal fan controls viaris periòdicament i, a més, fem un mapa i analitzem tots i cadascun dels punts on hi ha hagut accidents. D’aquesta manera veiem com podem intervenir urbanísticament per evitar accidents. Ara col·loquem una plataforma, canviem una jardinera, instal·lem un semàfor….”, aclareix Monràs. L’alcalde també destaca els controls d’alcoholèmia i drogues que la policia fa periòdicament.

ampliar foto L'alcalde Josep Monràs en bicicleta. CRISTÓBAL CASTRO

En parc de Can Mulà té forma de triangle escalè. En un dels costats hi ha una biblioteca que custodia el que es coneix com a menhir de Mollet. En un altre dels costats hi ha un petit escenari on aquest estiu els Mojinos Escozíos, que són precisament de la població, van ser els caps de cartell de la festa major d’aquest agost. Just a la pista on els veïns ballaven al ritme d’aquest peculiar grup musical, dos agents municipals col·loquen tanques, senyals, bicicletes i karts. És el parc mòbil de Mollet. “Cada any més de 3.000 nens aprenen educació viària en aquest parc”, informa orgullós l’alcalde mentre puja en una bicicleta. “Gairebé tots els molletans de menys de 40 anys han rebut algun tipus d’educació proporcionada pels agents”, completa l’inspector que serà l’encarregat de dirigir pel parc l’alcalde.

El cos de la policia municipal va estrenar comissaria l’abril del 2017. El poble és un veritable Gran Hermano de càmeres de seguretat amb les quals controlen la circulació dels cotxes. “Moltes denúncies arriben amb la fotografia i en la majoria no hi ha reclamació possible. La infracció és claríssima”, s’enorgulleix l’inspector.

El I Premi Educa Ciutat Zero de l’AIPSEV que lliuren aquest dimarts a Mollet del Vallès té com a objectiu fer un reconeixement públic a les ciutats d’Espanya amb una població igual o superior als 40.000 habitants que treballen per educar en la mobilitat segura i sostenible per prevenir els accidents de trànsit. El lliurament d’aquest premi es fa durant el 2n Congrés Internacional de Professionals per a la Seguretat i l’Educació Viària.

El 2018 hi va haver 365 accidents al municipi en els quals 79 persones van resultar ferides, quatre de greus. Cap mort. Muñoz, amb les estadístiques a la mà, puntualitza que la majoria d’aquests accidents, el 35%, van ser durant les maniobres d’estacionament. “També cal destacar que Mollet és el municipi que més controls d’alcoholèmia va fer en l’última campanya de Carnaval, només superat per Barcelona i Girona”, s’enorgulleix l’inspector.

“Estic convençut que per aconseguir ciutats més segures no només ens podem fixar en la sanció, sinó també en la conscienciació i la prevenció. Tot i així, hem de revisar el codi penal i donar respostes molt més contundents de les que donem als delictes contra la seguretat del trànsit”, adverteix l’alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs.