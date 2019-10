Les aparicions del nou disc de Manel

Sembla que els ritmes electrònics de Jo competeixo de Manel han vingut per quedar-se. El nou disc Per la bona gent en va ple, però, a més, ens porta una novetat: els samples. Entre els ritmes del quartet barceloní s’hi amaguen trossos de cançons d’altres artistes com Maria del Mar Bonet o els Pets. Aquests són tots els samples que apareixen al cinquè disc de Manel.

La tornada de Maria del Mar Bonet

Un fragment d’“Alenar” (Alenar, 1977), de Maria del Mar Bonet, es converteix en la tornada de “Per la bona gent”, la cançó que dona nom al nou disc de Manel. "Tres portes tinc a ca meva, obertes a tots els vents: la que està oberta per tu, l'altra per la bona gent", entona la veu de la cantant mallorquina sobre una base electrònica.

La festa d'Els Pets

Trobem un altre sample a la tercera cançó, “Aquí tens el meu braç”. En aquest cas, és la veu de Lluís Gavaldà la que es cola en el disc amb un fragment de “Vine a la festa” (Vine a la festa, 1995), d'Els Pets. La cançó, amb un ritme més pausat que l’anterior, comença amb l’emblemàtic “Uuuuh, aaah, uuuh!” de la cançó del grup tarragoní.

La dolça veu de Maria Cinta i un Lluís Llach ben amagat

Avancem en el disc per trobar-nos amb un dels samples més amagats, el de Lluís Llach. A “Amb un ram de clamídies” se sent, només parant-hi bé l’orella, un fragment de "Cal que neixin flors a cada instant" (A cara o creu, 1968) del cantautor català. A més, la cançó també inclou versos de “Ràdio Capvespre”(Quasi tot, 2007), de Maria Cinta.

La marxa de Sabrina

El ritme de la cançó “Boys”(1987), de Sabrina, posa la base a “Boy Band”. El single de Manel, que va aparèixer abans de la publicació de l’àlbum, recupera el ritme disco amb un videoclip propi d’un videojoc.

Un Sisa presentat per Gato Pérez

El disc tanca amb la col·laboració oficial de Jaume “Santi” Sisa a “El vell músic”. La cançó arrenca amb un sample de Gato Pérez (“Carabruta”, 1978) que presenta a Sisa, el protagonista indiscutible d’aquest tema.

A banda dels samples, Manel utilitza els versos del poema “Formigues”, de Jacint Verdaguer, en una cançó que duu el mateix nom. I és així com, amarats de clàssics de la literatura i la cançó catalana, el quartet barceloní ha creat un disc eclèctic que no deixa ningú indiferent.