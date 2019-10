Cinc ‘sex shops’ on trobar el succionador de clítoris, estrella del Saló Eròtic

El Saló Eròtic de Barcelona arriba aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic Vall d'Hebron. Aplegarà les persones, empreses i institucions implicades, d'alguna manera o altra, en el món de la sexualitat. El vídeo de l'espot promocional, amb el lema Aprendre, explicita el poder reivindicatiu que representa el feminisme en l'esdeveniment d'aquest any, a més del protagonisme del concepte "llibertat". El succionador de clítoris és el producte estrella d'aquesta edició, una joguina que ha tingut un considerable boom, afavorit pel boca-orella. L'utensili disposa d'un petit motor que bombeja aire, crea un buit al voltant de l’òrgan i estimula la zona. A Barcelona hi ha una gran quantitat de botigues eròtiques per experimentar amb noves joguines i rebre consells professionals amb l'objectiu de millorar les relacions sexuals.

Amantis

Ética promiscua (Dossie Easton i Janet Hardy, 1997), a favor de les relacions poliamoroses; El hombre multiorgásmico: cómo experimentar orgasmos múltiples e incrementar la capacidad sexual (Douglas Abrams, 2013), i Coño potens: Manual sobre su poder, su próstata y sus fluidos (Diana J. Torres, 2015), són alguns dels llibres que es poden trobar a Amantis (Gràcia). L’espai diàfan, modern, elegant i amb estructures de fusta reciclada, trenca amb l’estètica del sex shop tradicional, fosc i amagat. Alguns dels lemes de les últimes campanyes que han portat a terme són “Deixa’t portar per la química” o “Gaudeix del seu perineu”. El local va obrir a Barcelona el 2013, tot i que l’empresa familiar que la gestiona actualment disposa de quatre espais més: tres a Madrid i un a Alcorcón. S’espera que en els pròxims mesos se n’obrin dos més, a Barcelona i a València. Carrer del Torrent de l’Olla, 145.

Kitsch

El primer sex shop que va obrir a tot Espanya va ser Kitsch, l'any 1978. 40 anys després, l'espai continua sent un referent per la ingent quantitat de joguines i estris de què disposa i també pels nombrosos tallers de sexualitat que s'hi porten a terme regularment, a càrrec de la sexòloga Noemí Domínguez, per exemple sobre les novetats en el món de les joguines eròtiques o les diferències que hi ha entre elles. El succionador de clítoris Sona (una variant del Satisfyer) és el producte més venut. Segons l'Adeline, que regenta el local des que va obrir les portes, el Sona és el tipus de succionador més sofisticat i amb més bon rendiment que hi ha avui en dia al mercat perquè arriba a estimular un 75% del clítoris intern. Carrer de la Diputació, 224.

RedLights

Per vergonya, per comoditat o per falta de temps, moltes persones fan servir la xarxa per adquirir productes eròtics. El projecte de RedLights, creat per emprenedors barcelonins, ofereix l’enviament ràpid i discret de productes sexuals per tot Espanya. A més, a Catalunya també disposen del servei de tuppersex, reunions d’amics i amigues que se citen amb un assessor perquè els mostri els models de joguina més punters que hi ha al mercat. A diferència d’altres botigues en línia, RedLights posa cara al projecte: la Yaiza és l’encarregada de la seva pàgina web, una youtuber que penja vídeos setmanalment parlant sobre sexualitat i donant consells per utilitzar millor les joguines eròtiques.

Snow Dreams

Al costat de la plaça Universitat se situa Snow Dreams, una botiga eròtica que disposa d'un gran catàleg de joguines, lubricants i gels, així com d'una gran selecció de discos i pel·lícules porno, tantes com per triar i remenar. Les joguines i els films, però, sovint es queden en un segon pla perquè el local és un centre especialitzat en BDSM, les pràctiques i aficions sexuals consensuades de tipus sadomasoquista. D'aquesta manera, el sex shop ofereix un gran ventall de vestimentes dedicades per a l'ocasió, a més de diverses sales que es lloguen per passar-hi una bona estona. A la pàgina web es donen a conèixer els espectacles, de tota mena, que fan periòdicament. Carrer de París, 199.

Vibracions

Montse Iserte i el seu equip de sexòlegs es troben a la rambla del Poblenou, en una botiga eròtica on no només s’ofereixen joguines, sinó que també es fa assessorament personalitzat. El succionador de clítoris (Satisfyer) és el producte amb més demanda en els últims temps al local. Els altres productes més venuts són tots els relacionats amb la salut i la prevenció, com la copa menstrual i els preservatius, així com els vibradors. Cada mes es fan xerrades sobre aspectes relacionats amb el sexe que tenen com a objectiu la seva normalització. Rambla del Poblenou, 105.