L’alvocat ja té el seu festival a Barcelona

Més enllà de ser un aliat perfecte per a les amanides i un condiment saludable per a les torrades de l’esmorzar, el festival de l’alvocat vol demostrar la versatilitat d’aquest producte per protagonitzar molts altres plats. I amb aquest objectiu hi haurà deu restaurants convidats, que mostraran què són capaços de fer amb aquest fruit exòtic que ja no falta en cap fruiteria. Seran Ikibana, La Mundana, Mextizo, Nectari, Ocaña, Santa Burg, Spoonkik, Xemei i Yakumanka. També hi participaran alguns discjòqueis, i especialment curiosa serà l’aportació de la discjòquei Lady Avocado, que arrodonirà el festival amb ritmes afrocaribenys.

Ja fa temps que l’alvocat ha deixat enrere, per injusta, la fama de ser un aliment molt calòric i greixós per passar a formar part del sac dels superaliments. En els últims anys, l’hem vist inclòs en dietes saludables i recomanacions de nutricionistes. Però gairebé sempre presentat de la mateixa manera al plat. Miriam Abdelasis, de l'empresa Cultivar, organitzadora del festival, explica que volen “donar a conèixer la versatilitat del producte per fer molts més plats” perquè “la gent no passa de l’amanida, la torrada o el guacamole”.

Platets que es paguen amb ‘avocoins’

El festival serà bàsicament de degustació. Cada restaurant proposarà dos plats, que els visitants podran pagar amb avocoins que es podran canviar per euros a l’entrada del festival, amb una equivalència d’un euro per un avocoin. Cada establiment tindrà la seva parada, on els clients es podran descarregar a través d’un codi QR la recepta del que han tastat, a un preu d’entre dos i quatre euros el platet. Els secrets culinaris aquí no es guarden, és un festival per divulgar i compartir les possibilitats d'aquest fruit originari de l'Amèrica central.

Precisament aquest és un dels aspectes que ha motivat Marc Martin, del restaurant La Mundana, a participar-hi. “Ens va semblar molt original, no s’havia fet mai a Barcelona”, emfatitza. A més, valora que en aquest esdeveniment hi col·laborin un tipus de restaurants que no són els més habituals dels saraus gastronòmics. A més, defensa que l'alvocat "és un aliment que dona molt de marge".

Des de la seva experiència amb tècniques i productes de tot el món, La Mundana farà dues propostes diferenciades, que donen un toc diferent als plats més típics. D’una banda, emularà una de les receptes estrella de la casa, l’ou sorpresa, convertint-lo en l’alvocat sorpresa. Martin avança que la gràcia del plat, que es menja amb cullera, és degustar al mateix temps una mica de mousse d’alvocat feta amb sal, pebre i llimona, la base de salsa de xili amb mongetes de Santa Pau i un esfèric de salsa d’all negre fermentat.

L’altra proposta serà un tàrtar d’alvocat amb sal, pebre, llimona i llima ratllada, al qual se li afegeix salsa satai, la salsa tailandesa de cacauets i curri vermell. Se servirà amb una pell de llet de tofu fregida, com si fos un aperitiu, on la pell fa de torrada i s'hi posa el tàrtar d’alvocat al damunt, condimentat amb salsa satai i coriandre, en una reinterpretació de la cuina tailandesa i índia.

Entre plats més creatius i d’altres més clàssics, el restaurant Xemei reinterpretarà receptes tradicionals canviant l’ingredient principal per l’alvocat, de manera que proposarà una truita d’alvocat, on predominarà aquest fruit per sobre de la patata, o l’alvocat a la parmesana, que destronarà per un dia l’albergínia, aquest ingredient indispensable per als sicilians, com els germans Max i Stefano Colombo.