Les festes de La Puta Suegra arriben a Nova York

La Puta Suegra s'ha convertit en quatre anys en l'empresa d'organització de noces i esdeveniments més sol·licitada del sector a Espanya, un èxit que l'ha portat a expandir-se amb una nova oficina a Nova York, que va obrir dimarts amb el nom d'International Wedding Agency, la nova empresa que han fundat els seus creadors, Marta Gilabert i Josep Plana. La nova obertura és “un repte” que assumeixen amb “respecte i humilitat”, explica Plana, al país on van néixer els wedding planners, una figura professional molt més habitual en els enllaços de les parelles nord-americanes. L'oficina arrenca amb diversos projectes sobre la taula en un entorn molt més competitiu, admet Plana.

Aquesta agència d'organització de noces i altres festes es va fer famosa per haver-se encarregat de les espectaculars noces del futbolista Sergio Ramos i la presentadora Pilar Rubio, on va haver-hi fins i tot un parc d'atraccions i molts famosos convidats com el matrimoni Beckham. Abans ja van deixar constància de les seves gestes en l'enllaç de Kimbal Musk, el germà d'Elon Musk, fundador de Tesla, per a qui van aconseguir tancar el jaciment grecoromà d'Empúries, a la Costa Brava. A més, La Puta Suegra va estar al darrere de les noces amb més influencers per metre quadrat, la de Pelayo Díaz amb l'empresari Andy McDougall.

Des de Barcelona, Marta Gilabert i Josep Plana han reinventat les noces. A les seves mans, els enllaços han passat de ser esdeveniments previsibles i molt similars a festes on tot és possible. Amb la creativitat com a segell i la discreció com a garantia, La Puta Suegra s'ha convertit en una agència tan sol·licitada que no podien atendre més del 80% de la demanda, segons els directors. De manera que han decidit créixer amb una agència que pugui atendre un públic més ampli. "Serà el mateix esperit, la creativitat és la mateixa", assegura Plana. Encara que part del resultat depèn del pressupost que els nuvis destinin a l'esdeveniment, ells defensen que la creativitat no té preu i “les idees són el valor” de la seva empresa. "No totes costen diners", assegura.

L'influencer Pelayo Díaz i la seva parella Andy McDougall el dia de les noces.

El desembarcament als Estats Units, inicialment amb tres persones amb experiència en el sector i part de l'equip de Barcelona, suposa un repte i alhora un nou projecte empresarial per arribar a un públic molt divers, ja que hi conviuen "moltes més religions i cultures" i totes elles tenen tradicions diferents a l'hora de celebrar casaments. Mentre que La Puta Suegra continuarà sent una agència destinada a un tipus de client exclusiu, International Wedding Agency, que també tindrà seu a la capital catalana, organitzarà aquelles festes que fins ara es quedaven en sol·licituds que no podien atendre.

No és un salt al buit, defensa Plana, “fa un any que treballem en el projecte, el mercat i la viabilitat” d'obrir aquesta oficina a Nova York. La figura de l'organitzador de noces està molt instaurada als Estats Units, així que per a ells és tot un repte. “Són més tradicionals, és el bressol dels wedding planners, allà va néixer tot”, admet, però afegeix que el seu “model no existeix”, en referència a l'organització de festes més transgressores i sorprenents. Als Estats Units “fan coses guapes", admet Plana, "però no canyeres”, afegeix.

La Puta Suegra s'ha donat a conèixer gràcies a esdeveniments privats, sobretot noces, però també organitzen un altre tipus d'esdeveniments per a empreses, com actes corporatius i llançaments de marques. El director explica que les companyies els sol·liciten buscant algun tret diferenciador. Aquest 2019 ja han organitzat diversos projectes internacionals, i el seu objectiu és fer cada vegada coses més grans des del punt de vista creatiu. Per a Josep Plana organitzar una festa per a Will Smith o els Obama seria tot un somni i assegura que continua somiant. Amb un peu a Nova York, l'objectiu pot ser més a prop.