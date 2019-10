Avinyonet de Penedès, un poble de cava banyat d’oli

“Tothom imagina que és per ell, però potser li ha tocat a algú altre la loteria i no ens n’hem assabentat”, afirma seriós Josep Guilera des de darrere de la tanca que limita l'entrada de la seva casa, just a la carretera que creua el poble. Es refereix a Mauricio Botton. Com ell ho assenyalen unes mares en un parc infantil al centre d’Avinyó Nou. I unes dones reunides en una merceria. O un ciclista que pedals prop de la seva casa —“Ja em diràs qui és sinó és ell”, riu—. Ho sospiten des que al WhatsApp que comparteixen unes 160 persones d'aquest nucli urbà per avisar-se de possibles problemes un veí va compartir una notícia sobre les rendes disponibles municipals publicades per l’Agència Tributaria. Avinyonet del Penedès, municipi al qual pertanyen, s'ha enfilat a la segona posició dels municipis més rics d’Espanya, segons les dades del 2017.

La seva renda bruta mitjana va ascendir a 57.843 euros, més del doble dels 27.917 d'un any abans. En un municipi amb uns 800 declarants de l'impost de la renda (sobre 1.600 habitants), és com si haguessin aparegut de sobte, d'un any per altre, uns 24 milions d'euros. "Ja veus com anem vestits, nosaltres no hem estat", bromeja un home a la merceria.

L'alcalde del municipi, César Herráiz (Junts per Catalunya) es nega a donar molta informació, però avisa que no es tracta de cap compravenda d'empresa. "És un canvi patrimonial, i no puc dir res més", diu abans d'ordenar iniciar el ple municipal davant de les preguntes. L'origen dels dubtes se situa en un cartell a l'entrada del municipi. Parxet. És una marca de cava que l'any passat va adquirir el fons Carlyle per integrar-lo a Codorníu, el segon productor més gran de cava, que també havia adquirit. Al seu torn, el que va ser propietari de Parxet, Ramon Raventós Basagoiti (que també era accionista de Codorníu) va passar a ser el director general del grup.

Avinyonet és un municipi clàssic de el Penedès. Gran part de la seva població viu de l'agricultura i alguns treballen en alguns recintes fabrils propers. A Avinyó Nou, la població més gran del terme municipal, hi ha pocs comerços i menys que estiguin oberts a la tarda.

La majoria de finques que es reparteixen per les set poblacions que integren la localitat les ocupen vinyes. Fins i tot la tradició del cava que hi ha darrere la delata una espessa columna de fum blanc que genera una fàbrica on es produeix alcohol per l'espumós. Però també hi ha algunes plantacions de presseguers. I una gran finca d'oliveres en la que aquest dimarts pensaven totes les persones a les quals preguntaven per aquest salt de riquesa del municipi del que tothom deia ser aliè. Aquesta gran parcel·la de terra pertany a la finca La Gramanosa, que també és la seva marca comercial. "Els camps d'oliveres estan actualment produint un dels olis d'oliva verge extra més reconeguts del món", afirma el seu web.

A les portes de la imponent edificació blanca que regeix la zona una assistenta explica que no és possible parlar amb Mauricio Botton perquè està de viatge. Botton és, segons Forbes, la fortuna número 45 d’Espanya. Però no deu el seu patrimoni al negoci de l'oli, sinó als diners que va obtenir la seva família com expropietaria de Danone, l'ara multinacional francesa que va fundar el seu avi, Isaac Carasso, a Barcelona. En els últims anys Danone ha fet esforços per controlar prop del 100% de les accions de la seva filial espanyola i els Botton la van abandonar el 2015, segons va publicar Expansión.

Una dona ja assenyala Botton com a causant que anys enrere Avinyonet es colés en el llistat dels 20 municipis més rics d’Espanya. Llavors, explicava, estaven contents de superar Sant Sadurní d'Anoia, el municipi de Freixenet i Codorníu, la capital del cava. "Som més importants", deia. En cap cas parlava fr ser més rics.