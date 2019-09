El Parlament demana al Govern que prohibeixi els correbous

El Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució dels comuns que demana al Govern que realitzi els canvis normatius necessaris perquè "les diferents modalitats de correbous es deixin de celebrar a Catalunya". La iniciativa, que s'ha votat en el Debat de Política General, ha estat aprovada amb 50 vots a favor, 17 en contra i 61 abstencions - JxCat, PSC i ERC s'han dividit perquè han donat llibertat de vot als seus diputats-, mentre que la CUP no ha participat en la votació perquè ha abandonat el ple després de l'empresonament de set membres dels CDR.

La resolució insta l'Executiu que realitzi "els canvis necessaris en la regulació de les festes tradicionals amb bous i en la normativa de protecció dels animals perquè deixin de ser una excepció en la legislació".

450 correbous anuals

Una llei aprovada pel Parlament el 2010 empara expressament festes o actes festius amb les vaquetes com a protagonistes al mateix temps que prohibeix les corrides. A Catalunya es van celebrar l'any passat 457 festejos taurins. El càlcul computa tots els actes que tenen un toro com a eix de la festa, des d'un tancament a un bou capllaçat o un bou embolat. La majoria (439 actes), es van celebrar en una trentena de municipis de les Terres de l’Ebre, on durant les festes majors es programen diversos actes en un mateix dia. Però, més enllà del que passa al sud de Catalunya, on els bous són un element molt arrelat de la cultura popular, també hi ha altres municipis que programen tancaments, com El Morell o Mont-roig del Camp, a Tarragona.

Després de la supressió dels festejos que se celebraven a Torroella de Montgrí, Olot o Roses, Vidreres és l'únic municipi de Girona que resisteix programant correbous durant les festes. A les comarques barcelonines, són Cardona i Santpedor, tots dos al Bages, els municipis que organitzen espectacles amb vaquetes a la plaça. També Badalona o Vilafranca del Penedès havien ofert festejos semblants, fins que fa uns anys van desaparèixer de la programació.