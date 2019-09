Colau vol que els cotxes contaminants paguin més per aparcar al carrer

El govern de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ultima el seu projecte d'ordenances fiscals (els impostos i taxes municipals) per al 2020. Un projecte en el qual la gran novetat serà la fiscalitat ambiental, que premia els que vetllen pel medi ambient i castiga els que no ho fan. En aquesta línia, l'executiu ha rescatat una idea del 2016 que no va tenir suport i es va quedar en un calaix: que els cotxes contaminants paguin més per aparcar al carrer. El projecte preveu tarifes variables d'aparcament en funció de les emissions dels vehicles.

Durant els últims dies, tant l'alcaldessa, Ada Colau, com el seu regidor de Pressupost, Jordi Martí, o el d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, han expressat que plantejaran nous impostos o taxes vinculades al medi ambient. No obeeixen a un afany recaptatori, assenyalen, sinó que, en paraules de Martí dilluns passat en una entrevista a Tot Barcelona, són "una palanca" més perquè Barcelona sigui "una ciutat saludable i amb menys cotxes". També dilluns, a les Nacions Unides i durant la conferència de clima, l'alcaldessa es referia a la "necessitat de treure molts cotxes de les ciutats". A l'Executiu entenen, a més, que aquestes taxes o impostos formaran part de les negociacions que mantindran amb l'oposició.

ERC, per exemple, es va oferir en tornar de les vacances, per negociar el pressupost, i va detallar que, entre altres exigències, demanarà fons extraordinaris per lluitar contra el que el regidor Ernest Maragall anomena "el xoc climàtic".

Dues fonts més de l'executiu d'aliança entre els comuns i el PSC confirmen que ultimen un paquet de fiscalitat ambiental, "amb l'aparcament i més qüestions", i en concret, la voluntat d'aprovar el projecte que aparcar es pagui en funció del que contaminin els cotxes. L'octubre del 2016, Badia comparava les tarifes variables d'aparcament en superfície com un "peatge d'arribada".

El govern municipal entén, a més, que en els tres anys transcorreguts des de llavors, la sensibilitat de la ciutadania sobre la necessitat de reduir la contaminació ha augmentat. O que la majoria ja saben que l'etiqueta ambiental de la DGT indica les emissions dels vehicles. Quan fa tres anys es va plantejar la taxa d'aparcament variable es parlava d'habilitar nous parquímetres que permetessin introduir la matrícula del cotxe per condicionar la tarifa a la mida del vehicle, l'antiguitat i el nivell d'emissions. Unes variables que ara, a partir del gener, controlaran les càmeres que s'activaran per vigilar que no circulin els cotxes més contaminants (sense etiqueta) per la zona de baixes emissions (ZBE).

54.000 places

A Barcelona hi ha 54.000 places d'aparcament en superfície regulades, segons les dades de la web municipal. 4.000 són les blanques, exclusives per a residents a la zona, que paguen un euro a la setmana (o res si no tenen multes). N'hi ha 40.000 més que són àrea verda, on els no-residents poden aparcar un màxim de dues hores pagant entre 2,75 i 3 euros l'hora.

I les 10.000 places de zona blava són les més cares: amb un màxim de quatre hores i un preu de fins a 2,5 euros per hora. L'anterior projecte de taxa d'aparcament inclou un recàrrec extra de fins a 1,15 euros l'hora a les àrees verda i blava. Podria pujar fins a 5,6 euros en el cas de vehicles molt contaminants o de mida gran. O bé podrien obtenir una rebaixa els cotxes amb zero emissions.