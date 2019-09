Lionel Messi debuta al món de la moda

Lionel Messi mostra una nova faceta. El capità del Barça, que l'any passat va apostar pel negoci hoteler després d'invertir una part de la seva fortuna en béns immobles, ha estrenat aquest dijous la seva firma de roba, marca Messi, a la botiga de moda de luxe Santa Eulalia de la capital catalana. Dissenyades per Virginia Hilfiger, el nou vestuari del 10 estarà a la venda a partir d'aquest divendres i durant el proper mes. A més, la col·lecció d'alta gamma de peces masculines estarà disponible a la venda a la pàgina web del jugador.

Messi ha aparegut per sorpresa a l'entrada de la botiga per saludar els seus aficionats en una breu sessió fotogràfica. Envoltat de càmeres i flaixos, el futbolista ha vestit per a l'ocasió una americana blava i una camisa blanca. La gestora de la marca és la germana del jugador, María Sol Messi, qui ha descrit la col·lecció com a “casual, fresca i que pot portar gent de qualsevol edat”. Del Camp Nou a Santa Eulalia, Messi està de moda.

La dissenyadora, Virginia Hilfiger, ha definit la paleta de colors com una combinació dels tons d'Argentina i Barcelona. “La moda es combina amb la funció basada en la seva precisió al camp”, ha explicat Hilfiger. La marca presenta una varietat de peces masculines, des de samarretes bàsiques a dessuadores, polos i pantalons. A més, s'ha estrenat també una col·lecció formal en col·laboració amb el sastre Richard James.

Aquesta marca no és el primer acostament de la família de Messi al món de la moda. Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, i Sofia Balbi, parella del davanter Luis Suárez –el seu company al Barça–, grans amigues, van inaugurar a Barcelona, al maig del 2017, una boutique especialitzada en moda i calçat. No obstant això, el passat mes de març, menys de dos anys després, la botiga va tancar perquè ambdues dones volien dedicar més temps a les seves famílies, segons va explicar llavors el dissenyador Ricky Sarkany, qui també va participar en aquest projecte.