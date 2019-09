Cinc pobles medievals per fer una escapada a la tardor

Mai n’estem del tot satisfets, i tot just després de tornar de les vacances d’estiu encara necessitem més dies per sortir a explorar nous llocs i impedir que ens enxampi la rutina monòtona del dia a dia. Catalunya té la sort de disposar d’importants conjunts medievals. I la tardor, que comença dilluns, 23, és una bona època per fer una escapada i teletransportar-nos, encara que sigui per unes hores, a l’edat mitjana. Si els castells, les muralles, les esglésies antigues i els carrers estrets i empedrats t'atrauen, para atenció als pobles catalans que hi ha a continuació.

Besalú (la Garrotxa)

Trepitjar el pont de Besalú és com retrocedir un bon grapat de segles enrere. L’estructura, que dona entrada al poble i que travessa el riu Fluvià, és una de les construccions medievals catalanes més icòniques. El castell de la població —que ja es troba documentat al segle X—, la parròquia de Sant Vicenç, el monestir de Sant Pere i la gòtica plaça de la Llibertat són també algunes de les edificacions més destacades. Per altra banda, els vestigis de la sinagoga, datada del segle XIII, mostren que, com en el cas de Toledo, la població en el passat va ser un exemple de convivència entre diferents religions. Com a curiositat, la sèrie Westworld (HBO) ha filmat algunes escenes de la tercera temporada al centre de la localitat: un dels directors de la ficció audiovisual va escollir el poble després de quedar-se fascinat en veure el pont medieval.

Guimerà (l’Urgell)

Amb carrers estrets que tenen una forta pendent i un traçat irregular, actualment menys de 300 persones habiten una població que va néixer dalt d’un turó, a prop del riu Corb, i que es troba als peus del castell (avui dia en runes) i l’església gòtica de Santa Maria. El nucli del poble està compost per cases pont, porxos, arcs i una variada mostra d’elements arquitectònics amb molt bon estat de conservació, com ara finestres, portalades i balcons, que van determinar la declaració de Guimerà com a Bé Cultural d’Interès Nacional el 1993.

Montblanc (Conca de Barberà)

La llegenda de Sant Jordi es forja a un poble de la Conca de Barberà (Tarragona) que posseeix un gran llegat medieval en el qual sobresurt el clos emmurallat que encercla tot el nucli històric. L’Església Maria la Major (coneguda com la Catedral de la Muntanya), que no va ser acabada del tot com a conseqüència de l’epidèmia de la pesta negra, és un dels edificis històrics més representatius de Montblanc. Així mateix, el convent de Sant Francesc d’Assís, on l’any 1414 es van reunir les Corts Catalanes, és una altra de les edificacions més reconegudes de la vila.

Peratallada (Baix Empordà)

El nom de la petita localitat prové d’uns documents del segle X i fa referència a les valls de la fortificació que envolten el poble, de pedra tallada. El municipi del Baix Empordà conserva, un mil·lenni després, el seu aspecte feudal, amb el castell fortificat (que preserva la seva torre de l’Homenatge i el palau), les muralles, l’església romànica de Sant Esteve, situada extramurs, en un espai despoblat, i els diversos racons empedrats plens d’història i d’encant.

Rupit (Osona)

Entre Vic i Olot hi ha Rupit, un municipi que barreja els atractius paratges naturals que l’envolten amb diferents edificacions medievals de gran importància arquitectònica. En aquest cas, els castells i les muralles no han aguantat gairr el pas del temps: les cases i establiments particulars, com la ferreteria del poble o la notaria Soler, són algunes de les construccions que més valor aporten a la vila. D’altra banda, l’església de Sant Miquel, l’ermita de Santa Magdalena i el pont penjant són altres símbols de Rupit.