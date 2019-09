Per anar de Beirut al Senegal

A la festa major de Barcelona hi ha de tot... Una edició més, amb activitats per a tots els públics i gustos, és sinònim de diversitat i multiculturalitat. De la ingent agenda, les propostes següents són gairebé ineludibles.

Beirut perfuma Barcelona

Després de Reykjavík (2017) i Lisboa (2018), Beirut és la ciutat convidada. La capital del Líban serà present arreu. Així, la Filmoteca de Catalunya (fins al 29 de setembre) proposa sis pel·lícules que mostraran històriques produccions del que està considerat un dels centres cinematogràfics cabdals dels països àrabs. Ho demostren Sukkar banat (Nadine Labaki, 2007), comèdia que mostra la crua realitat quotidiana del Líban (dijous, 19, 18.30 h, i dissabte, 21, 22 h) i Qadiat raqm 23 (Ziad Doueiri, 2017), la primera producció libanesa nominada als Oscars (divendres, 20, 21.30 h, i dissabte, 21, 19.30 h).

Al parc de la Ciutadella, l’esperit de la ciutat de l’Orient mitjà també hi serà present. Serà durant les nits de divendres a diumenge, amb les propostes del MAC (Mercè Arts de Carrer). Bona part dels espectacles intentaran transmetre als assistents la força i l’esperit dels habitants d’una Beirut que, fins i tot en els pitjors moments de guerra, es reunien per cantar i ballar, tot celebrant una vida que es mostrava més efímera que mai.

Així, al recinte s'hi projectaran imatges de la ciutat i hi actuarà el ballarí Alexandre Paulikevitch, provinent de Beirut amb l’espectacle Mouhawala Oula, on mostrarà un estil de dansa procedent de la cultura popular egípcia (de divendres, 20, a dilluns, 23, a les 17.00 h). També ho farà el ballarí Bassam Abu Diab, amb Under the Flesh, amb un espectacle de dansa contemporània amb música en directe interpretada pel percussionista Ayman Sharaf El Dine (de dissabte, 21, a dimarts, 23, a les 13.45 h).

Joan Brossa, a l’Ajuntament

Ara fa cent anys va morir un dels poetes avantguardistes catalans més influents, Joan Brossa. La Mercè ret homenatge al particular literat amb l’espectacle Brossa a Capell A, a la façana de l’Ajuntament, un espectacular videomapatge de l’estudi balear Dalumen Lab que dona vida a la iconografia de l’univers brossià, on les lletres, en forma i fons, són les grans protagonistes. Plaça de Sant Jaume. De divendres, 20, a dimarts, 24 (cada vespre, fins a les 24 h).

Montjuïc, un castell de circ

Del malabarisme al clown. Diversos llenguatges artístics ocuparan un cop més el Castell de Montjuïc oferint una àmplia perspectiva del circ actual. Un dels millors exemples, les actuacions de la parella d’artistes de cintes aèries Alexey Ishmaev i Pavel Mayer, que es van emportar la medalla de plata al Festival Mundial du Cirque de Demain (París). O la proposta de la companyia Kate & Pasi, que, amb Rafla, ofereix una espectacular actuació en la qual es fan malabarismes amb bases de pizzes; mentre a Clown me a la platja, l’espectacle de Clown Me In, vuit pallassos libanesos treuen força d’on no ho sembla per transmetre pau i respecte. Castell de Montjuïc. Dissabte, 21 i diumenge, 22 (12 a 20 h).

Clown Me In, pallassos libanesos que treuen força d'on no ho sembla per transmetre pau i respecte.

Respirar verd sense cotxes

En plena ofensiva municipal per reduir la contaminació, la Mercè fa la seva aportació deixant la Via Laietana sense vehicles. El carrer, d’un quilòmetre de llargada, es convertirà, entre les places d’Urquinaona i la d’Antonio López, en una zona verda momentània, un espai amb jocs i tallers. Via Laietana. Diumenge, 22 (11 a 20 h).

Ritmes africans a la Trinitat

El Parc de la Trinitat, el cap de setmana, serà un espai d’inspiració africana, amb dansa, circ, tallers i propostes participatives, especialment per als més petits. Hi destacaran el taller de dansa sabar, originària de Senegal, amb la ballarina Mami Mbengue i el músic Michel Doudou Ndione, a càrrec de l’associació Kaay Fecc (dissabte, 21 i diumenge, 22, 17 h.); les narracions orals de contes explicats per Agnès Agboton, escriptora que ha recopilat històries de Benín, el seu país (dissabte, 21, i diumenge, 22, a les 12.15 h), així com l’espectacle Amitié, amb titelles gegants, de la companyia Nama (dissabte, 21 i diumenge, 22, a les 12 h i a les 16.45 h).

Mig segle de castells

Fa 50 anys que, amb motiu de les festes de la Mercè, Barcelona va adoptar la tradició castellera, més arrelada a les comarques del sud. Per això, a l’Orfeó Martinenc es pot veure (fins al 30 de setembre) una exposició que recull documents històrics i peces de vestuari relacionades amb el món casteller. La plaça de Sant Jaume serà, alhora, plaça castellera, amb dues actuacions: una, amb la participació dels Castellers de Barcelona, juntament amb els de Vilafranca i els Minyons de Terrassa (diumenge, 22, a les 12 h); a la segona hi participaran set colles, totes barcelonines, en una espectacular actuació conjunta (dimarts, 24, a les 12.30 h).

Cultura de franc

La Sagrada Família obrirà parcialment les portes de manera gratuïta durant la Mercè: la basílica espera la visita, els dies 20, 21 i 23, de les 30.000 persones guanyadores d’una entrada en el sorteig que fa la basílica aquests dies. Els visitants podran conèixer els terminals de les torres dels Evangelistes, l’últim i espectacular avenç en les obres. El mateix dia 24 també es podran visitar gratuïtament museus i institucions culturals, com el CaixaForum (de 10 a 20 h), que ahir va inaugurar la mostra Òpera, passió, poder i política, mentre que el MNAC (de 10 a 15 h) permet fruir de la seva col·lecció permanent o també de la dedicada a la revista underground El Víbora, que s’acaba el dia 29.

The Beatles, amb foc

Ja fa mig segle del darrer concert que van fer The Beatles, al terrat d’Apple Corps, a Londres. Bon pretext perquè soni la seva música en el Piromusical amb què es tanca la Mercè a Montjuïc. Entre les palmeres de foc també se sentiran peces de clàssica per celebrar els vint anys de la reobertura del Gran Teatre del Liceu (Av. Maria Cristina, dimarts 24, 22 h). Qui vulgui sentir el foc de més a prop té l'oportunitat en el Correfoc (dissabte, 21, 19.45 h), de la plaça Antoni Maura a la d’Antoni López, baixant per la diabòlica Via Laietana.