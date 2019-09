Pagar amb la cara als restaurants Viena

Sense la targeta i sense el mòbil. Amb la cara. En això es basa el nou sistema de pagament que està posant a prova la cadena de menjar ràpid Viena. Es tracta d'un model que es basa en el reconeixement facial del client a través d'una aplicació creada per l'empresa barcelonina Payment Innovation Hub.

Per poder provar el nou sistema cal baixar-se l'aplicació Face to Pay Viena i introduir les dades personals, així com les dades financeres per fer el pagament i fer-se cinc fotos des de la mateixa app per tal que quedin registrats els paràmetres biomètrics del rostre de l'usuari. Un cop fet el registre, quan el client vol pagar la consumició, només cal apropar la cara a la pantalla situada al costat de la caixa. "És un mètode ràpid i còmode perquè no necessites cap suport per pagar, ni la targeta ni el mòbil. A més és molt segur", explica Silvana Churruca, directora de Payment Innovation Hub.

La prova pilot es realitza des d'aquest dimecres i durant dos mesos a l'establiment que Viena té a l'avinguda Diagonal, 405 de Barcelona. Xavier Carull, director de finances i sistemes de l'empresa sabadellenca, assegura que la prova pilot s'emmarca dins de "la voluntat de l'empresa de donar una millor experiència al client" i que posteriorment s'avaluarà l'experiència per decidir i s'estén a altres restaurants.

De moment els clients tenen poc coneixement del nou sistema i les opinions són diverses. En Jordi, de 57 anys, no ho veu malament. "Ens hem d'adequar al futur. Ho faria per comoditat i per seguretat perquè sembla un sistema més segur ja que no et poden suplantar", apunta. L'Anna, de 29 anys, en canvi, diu que la tecnologia no la convenç. "Es basa en una aplicació que no conec i no sé quines dades guarden. Sí que veig beneficis quant a la rapidesa en el pagament, però també em fa mandra haver de baixar l'aplicació i registrar-me. Ara mateix no ho faria, però si fos molt estès doncs m'hi adaptaria", abunda.

La directora de l'empresa impulsora de la tecnologia —que compta amb el suport de CaixaBank, Global Payments, Samsung, Visa i Arval— assegura que es tracta d'una iniciativa pionera a Espanya i que la biometria serà clau en els sistemes de pagament del futur. I en referència a les darreres polèmiques sobre aplicacions com FaceApp, defensa que les dades de l'usuari estan protegides. "Hi ha privacitat de les dades i no s'emmagatzemen les cares de la gent. La tecnologia no ha d'anar en contra de la protecció de dades", subratlla Churruca.