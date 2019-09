BAM, a la descoberta de nous talents

Són ja 25 anys d’història (va arrancar el 1993), però Barcelona Acció Musical segueix a la seva: apropar noves propostes a un públic curiós. Entre més de 40 grups i en quatre escenaris, al festival, que enguany mira a Portugal, hi ha, un cop més, noms poc coneguts però d’interès contrastat, perletes que no es poden deixar de sentir.

Conan Osiris

No hi ha qui l’atrapi. Ballarí, cantant i compositor, amb una imatge cridanera que els més tímids consideren irreverent, aquest lisboeta barreja sense manies la música electrònica, el fado, ressonàncies de Bollywood i música gitana, en una combinació que ha escampat en quatre discos. La seva presència escènica és cridanera, sempre diferent. Un fill sense complexos d’uns temps sense identitats pures. Plaça Joan Coromines. Divendres, 20 (12 nit).

Maria Rodés

Maria Rodés és una cantautora que no cap en els limitats espais de les classificacions. Tant pot publicar un disc inspirat en la copla com Maria canta copla, com s’acosta al folklore en el seu últim treball, Eclíptica, un homenatge a un rebesoncle de l’artista que va ser director de l’Observatori de l’Ebre entre el 1920 i el 1939. Antiga fàbrica Estrella Damm. Dissabte, 21 (18 h).

Bedouine

L’àmbit del folk estarà defensat en el BAM per aquesta artista anglesa de veu tènue que transporta al folk dels anys seixanta. Acaba de publicar el seu segon disc, Bird Songs of a Killjoy, una col·lecció de cançons que evoquen altres mons menys atrafegats i veloços. Plaça Joan Coromines. Dissabte, 21 (21 h).

Jay Jay Johanson

El crooner digital és un altre dels artistes veterans que dona forma al BAM, una forma d’homenatjar les seves pròpies arrels. El cantant i compositor suec va explotar amb el seu primer disc, Whiskey, a mitjans dels noranta, i ara arriba amb un nou disc, King Kross, un àlbum amb col·laboracions notables com la de Robin Guthrie. Plaça dels Àngels. Dissabte, 21 (21.45 h).

Biig Piig

Saba nova, tan nova que amb prou feines té 20 anys. Arriba d’Irlanda carregada de música negra, que formula en clau de nou soul, amb ecos de jazz i de soul. Tot al servei d’una veu blanca que no tira de potència sinó de sensualitat, amb ressonàncies franceses. Presenta nou EP, A World Without Snooze Vol.2. Plaça Joan Coromines. Dissabte, 21 (22.30h).

María José Llergo

La jove cantaora cordovesa establerta a Barcelona representa la nova saba del flamenc. A punt d’editar el seu primer disc, de moment mostra les seves possibilitats amb peces tan delicades com Niña de la luna o aquella Nana del Mediterráneo en què recorda els migrants ofegats. D’àmplia mirada artística, María José ha col·laborat amb el raper Juancho Marqués a Quema. Plaça dels Àngels. Diumenge, 22 (20.15 h).

Malikah

Un dels valors més destacats del hip-hop libanès. Artista amb un sentit crític molt accentuat, perspectiva feminista i projecció a l’Orient (on és considerada “la reina del hip-hop àrab”), la seva veu recita sobre bases marcades pel rhythm and blues i les bases clàssiques del gènere.

Moll de la Fusta. Dilluns, 23 (20.45 h).

Praed

Una altra de les presències libaneses al BAM. El duo, format per Raed Yassin i Paed Conca, ofereix una barreja musical entre shabi (música popular àrab), electrònica i gotetes de free jazz. El resultat: una festa rítmica i melòdica amb accent oriental facturada amb eines occidentals. Plaça Joan Coromines. Dilluns, 23 (21 h).

The Wedding Present

Un dels gestos del BAM envers la seva pròpia memòria. La veterana banda d’indie-rock i les seves guitarres esmolades commemoraran el trentè aniversari de Bizarro, el seu segon àlbum d’estudi després del sensacional George Best. Sonaran temes tan significatius com Kennedy. Pl. dels Àngels. Dilluns, 23. (23.15 h).