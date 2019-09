De tot..., i tots contents

Com sol ser norma per la Mercè, la parcel·la musical dispara cap a totes les direccions possibles per tal de satisfer una majoria. Des de la música clàssica (amb tocs populars per a l’ocasió, però clàssica) de l’OBC, l’Orquestra del Liceu o la Simfònica del Vallès, fins a les havaneres (que mai poden faltar) dels Pescadors de l’Escala, el ventall és ampli i variat. Però es troben a faltar aquells noms de campanetes que en altres temps atorgaven un toc de distinció a la Mercè. En qualsevol cas, hi ha propostes perquè tothom quedi mínimament content.

Flamenc d'aquí

Catalunya ha estat i és bressol de grans noms del flamenc. Un d’ells, el guitarrista Juan Gómez Chicuelo, ha mesurat també la seva guitarra en les justes més temeràries (de la música qawwali paquistanesa al jazz o la rumba desinhibida) i sempre amb resultats notables. Chicuelo presentarà el seu últim disc de flamenc pur: Uña y carne, acompanyat pel cantaor El Duende. Plaça de la Catedral. Dissabte, 21 (22.30 hores).

Efluvis libanesos

Enguany, la ciutat convidada a la festa és Beirut. Diverses activitats es desplegaran al voltant de la capital del Líban, la parcel·la sonora se centrarà en un parell de propostes de música contemporània per demostrar l’amplitud dels horitzons culturals de la ciutat. Primer, jazz barrejant la tradició àrab amb les últimes tendències del gènere, a càrrec del trio del pianista Tarek Yamani. I després, la cantautora Tania Saleh presentarà el seu últim disc, Shawayit Souwar, centrat en l’exploració de l’univers femení àrab. Plaça de la Catedral. Divendres, 20 (22.30 i 00.45 h).

Comelade, adeu gires

Pascal Comelade va oferir l’any passat dos concerts de comiat a Perpinyà i Lió; ara s’acosta fins a la seva altra ciutat per acomiadar-se dels escenaris barcelonins assegurant que abandona definitivament gires i concerts. Un comiat, el del pianista i compositor del Conflent, que coincideix amb el llançament del seu últim disc, el doble vinil Deviationist Muzak. Comelade comptarà amb la complicitat de la Cobla Sant Jordi i, a més, hi seran presents el poeta Enric Casasses i el dibuixant Max. Plaça de la Catedral. Diumenge, 22 (22 h).

Una nit a la platja

Si hi ha un grup autòcton ho ha petat aquest estiu, aquests són Oques Grasses. La banda d’Osona continua presentant el seu últim disc, Fans del sol. Un cop més, partint del reggae, fusionen tot el que és fusionable tant en els temes tractats com en la música escollida, que ara fins i tot conté espurnes de trap i bases electròniques. Platja del Bogatell. Divendres, 20 (1.30 h).

Còctel de ritmes

La platja torna a prendre protagonisme, aquesta vegada amb un còctel d’alta graduació i color canviant. Primer seran els sentiments a flor de pell amb tocs de malenconia de Joan Dausà. El polifacètic actor, músic i cantant de Sant Feliu de Llobregat camina encara presentant el seu últim disc, Ara som gegants.

Immediatament després cal canviar el xip per donar pas a la festa un xic esbojarrada de La Pegatina. De l’ska a la rumba i d’aquí a qualsevol ritme que serveixi per a la gresca. El seu últim treball porta per títol La fiesta más grande. Per completar un còctel tan exòtic, la barreja de soul i ska de The Gramophone All Stars que, amb la veu de Judit Neddermann, presentaran el seu darrer treball, Maraca Soul. Platja del Bogatell. Dissabte, 21 (22.10, 23.30 i 01.20 h).

Històric censurat

El cantautor Luis Pastor.

Després de més de 45 anys d’activitat musical, Luis Pastor ha tornat a ser censurat, ara per les autoritats madrilenyes. El dia 8 tenia previst actuar al barri d’Aravaca, però el seu recital va ser suspès per decisió unilateral del nou Ajuntament de la capital. Barcelona ha obert els braços al cantautor extremeny de Vallecas perquè pugui presentar el seu últim treball sobre poemes de José Saramago. Plaça de la Catedral. Dilluns, 23 (21 hores).