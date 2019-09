Les patrulles ciutadanes posen en guàrdia els Mossos

“Les autodenominades patrulles ciutadanes, que persegueixen carteristes al Metro, no aporten res de bo, generen més sensació d'inseguretat i utilitzen eines que estan al límit de la infracció penal”, ha remarcat aquest dimarts una portaveu dels Mossos a EL PAÍS la setmana en que cinc ciutadans amb un uniforme han començat a patrullar pel seu compte al Metro. Són els autodenominats Guardian Angels Barcelona, un grup que segueix les directrius de la Guardian Angels de Nova York, una polèmica patrulla de ciutadans voluntaris que va néixer al Bronx a la fi dels anys 70 i que s'ha anat desplegant per diversos països. Asseguren que són una espècie d'ONG de ciutadans autorganitzats, es formen —entre ells— sobretot en arts marcials i practiquen d'alguna manera la justícia pel seu compte i risc. Actuen dins del Metro però ja anuncien que també protegiran l'exterior del suburbà.

La patrulla ciutadana de la caçacarteristes colombiana Eliana Guerrero —una agent immobiliària que porta 12 anys perseguint els lladres del suburbà a cop de xiulet i armada amb esprai— va arribar a la seva màxima popularitat el juliol passat. Llavors el recentment nomenat tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle —igual que la portaveu de la policia autonòmica— va assegurar que combatria les patrulles ciutadanes. “La responsabilitat de la seguretat, l'ordre públic i l'ordenança de convivència en democràcia corresponen a l'administració, no pot haver-hi autorganització, és perillosíssim”, va lamentar.

Després de l'èxit mediàtic, Guerrero assegurava aquest dimarts que 50 persones de la seva patrulla pentinen diàriament el Metro. Els Mossos ho neguen ja que quan els agents observen les patrulles per les càmeres es mobilitzen per evitar conflictes. “El més fàcil és carregar contra els ciutadans que ens hem hagut d'autogestionar. Per què no empren tota aquesta energia a combatre els carteristes?”, denunciava aquest dimarts Guerrero. Els Guardian Angels Barcelona són una escissió de les patrulles de Guerrero. Són cinc i patrullen al Metro tocats amb una boina vermella, una samarreta blanca amb logo de l'organització i pantalons negres amb àmplies butxaques. Una indumentària paramilitar. “La societat està farta, per això cada vegada ens organitzem millor”, lamentava Guerrero, sense voler entrar en polèmica sobre el nou grup que li fa, en definitiva, la competència.

Nicole Orlando va néixer a Nova York fa 41 anys, en porta 13 a Barcelona i és la líder dels nous Guardian Angels de la capital catalana. “Tinc una caixa amb records del meu país on hi ha una targeta dels Guardian Angels. Me'n recordava d'ells i després d'algunes desavinences amb l'Eliana em vaig posar en contacte amb el fundador, Curtis Sliwa”, deia Orlando, aquest dimarts. La guardiana quan patrulla canvia el seu nom per l'afectuós Kiddo. Amb elles patrullen Rio, una jove originària de les Filipines, un expolicia anglès que respon al sobrenom de Sarge, l'escocès Hissi i Sifu, l'únic nascut a Catalunya i que, a més, s'encarrega d'instruir-los en arts marcials. Han fet cursos d'autodefensa i formació en el mètode marcat per Sliwa, el gurú dels Guardian Angels.

El líder dels taxistes barcelonins, Tito Álvarez, es va unir a Guerrero aquest estiu en la plataforma Salvalona contra la inseguretat. Álvarez carregava aquest dimarts contra els denominats Tsunamis veïnals que protesten contra la inseguretat assegurant que “darrere d'ells hi ha persones d'ERC”. El taxista s'ha apartat de la plataforma però defensa “que la gent s'organitzi en patrulles perquè no robin als turistes”.

Orlando assegurava que no ha fet encara “detencions” però que si troben a algun lladre “in fraganti” la faran i cridaran la policia.