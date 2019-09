El seguiment de la Diada per part de les televisions ha estat clarament menys intens que el de l’any passat. TV3 hi ha estat pendent tota la jornada. ARV, de La Sexta, n’ha parlat força. Los desayunos de TVE, que l’any 2018 es van fer des de Barcelona, aquesta vegada no s’han bellugat de Madrid i han obert amb l’esplèndid “poseu-vos d’acord” de José Sacristán.

El judici d’Ana Julia Quezada i el ple del Congrés, amb les fiblades entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, han estat previsibles hams informatius. Amb diferents intensitats, segons l’emissora. Ana Rosa Quintana (Tele 5) i Susanna Griso (Antena 3) obrien el matí amb el judici. I quan parlaven de la Diada, els tertulians de Quintana estaven particularment excitats en contra. Els dos programes han tingut una curiosa coincidència, que no seria l’única de la jornada entre les dues televisions. A tres quarts de deu, l’economista Gay de Liébana, a preguntes de Quintana, preocupada perquè la Generalitat s’hi gasta 600.000 euros, aclaria que no era una jornada de consum. El problema, va dir, “és que no és una diada de tots”. Tres minuts després, a Tele 5, el mateix convidat parlava de la incidència econòmica que pot tenir la paràlisi política catalana.

Entre els subratllats d’ARV: la divisió de l’independentisme (JxCat i ERC “no es traguen”, deia Miquel Giménez) i l’escridassada a Torra al Fossar de les Moreres, sobre la qual TV3 va passar-hi de puntetes. En canvi, l’emissora catalana va estar atenta a les recriminacions de Casado a Sánchez sobre Catalunya i a la petició de Rivera perquè no endarrereixi un nou 155.

TV3 va seguir amb un silenci sacramental els discursos dels oradors, com si fos el canal de l'ANC

TVE, al marge de la tertúlia matinal, s’hi va posar a les dues amb l’informatiu català. Després, el circuit català seguiria la concentració de la tarda. El titular del seu telediari català va ser factual, sobre la desfilada de les institucions davant del monument a Rafael de Casanova. A la locució es va fer l’anàlisi: la Diada estava marcada per la treva entre els independentistes i per la imminència de la sentència. TV3, al seu titular, solament la veia marcada per la sentència. I la tria informativa més marciana la van fer Antena 3 i Tele 5 als seus telediaris del migdia. Totes dues van encapçalar la notícia amb la mateixa anècdota: Himne espanyol a la Diada. I és que un veí de la Ronda de Sant Pere, des de la seva finestra, va posar l’himne espanyol a tot volum mentre el president de la Generalitat feia l’ofrena floral. Una notícia (¿?) que van posar al quart lloc (Antena 3) i tercer (Telecinco) de les respectives graelles informatives.

La concentració de la tarda va se seguida en directe per TV3, La 2 i Betevé. La 2, amb les imatges de la manifestació de decorat va organitzar una tertúlia. Donar una entrevista al màxim dirigent de Societat Civil Catalana mentre el vicepresident d’Òmnium feia el seu parlament va semblar contraprogramació. TV3, en canvi, va seguir amb un silenci sacramental dels seus periodistes totes les proclames i discursos que feien els oradors. Sense comentaris. Com si fos el canal de l’ANC. Un silenci que va endarrerir, per exemple, la informació sobre l’assistència a la concentració. Mentre altres emissores ja donaven que eren uns 600.000, segons la Guàrdia Urbana, l’espectador de TV3 ho ignorava. Finalment, van donar la xifra i ho van fer correctament, subministrant la comparativa, minvant, amb els anys del milió. La retransmissió va acabar amb una entrevista, amb quatre còmodes preguntetes, al president Torra. Per cert, la tan publicitada connexió amb mòbils 5G va oferir un modestíssim resultat.