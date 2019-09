Les cançons que Camilo Sesto va cantar en català

El cantant valencià, Camilo Sesto, va morir diumenge amb 72 anys. Temes com Perdóname o Vivir así es morir de amor, s'han convertit en himnes que coneix tothom. Però, entre els temes interpretats per Sesto n'hi ha de més desconeguts, com els tres que va enregistrar en català. Es tracta d'El meu cor és d'Alcoi, Som i No la canteu més.

El meu cor és d’Alcoi és una cançó que el cantant va compondre en honor a la ciutat on va néixer. Al llarg del tema, Sesto demostra tant l'orgull que té cap al seu poble com l'amor que rep de la seva gent. Així, en la seva lletra hi podem trobar frases com “Jo vaig nàixer, per sort, en la terra que vull i em voldrà fins a la mort” o “Sempre porte en la sang, a la meua terreta”.

Som, tot i ser una cançó original de Raimon, Camilo Sesto la va interpretar en nombroses ocasions. A través de versos com “som una llum que s'enfuig, som una llum que s'apaga” o “de la terra venim, a la terra anirem”, aquesta cançó parla del sentit de la vida, així com de la brevetat i de la fugacitat.

Per acabar, No la canteu més és una de les cançons que l'artista cantava amb Els Dayson, el grup del qual va formar part com a solista durant la dècada de 1960, abans de saltar a la fama a títol individual i ser mundialment conegut. És un tema interpretat de Sesto entre el llegat que deixa que no és tan popular com, per exemple, les versions que va fer de The Beatles, els Bee Gees o el Duo Dinámico.