Rosalía, portada de la revista ‘The Face’ en el seu retorn 15 anys després

The Face ha ressuscitat. La cèlebre revista nascuda el 1980, l'últim número de la qual es va publicar el 2004, torna ara, 15 anys després, als quioscs. Aquesta publicació d'esperit independent i pionera en les tendències de tot àmbit torna al circuit amb quatre portades diferents protagonitzades per algunes de les més importants estrelles globals, una d'elles espanyola: Rosalía, Harry Styles, Dua Lipa i Tyler, the Creator. De Rosalia, la revista destaca que aquest estiu s'ha conevrtit en un fenomen global.

Segons els seus creadors, “els nous rostres de la portada de The Face reflecteixen la diversitat i el sorprenent estat de la música pop d'avui”. Per dins, la revista seguirà mantenint el seu concepte de rebel·lia i serà “fidel als seus continguts originals i rebels”. La cultura pop continuarà sent el fil conductor que guiarà una publicació que va ser pionera en la seva essència i la seva forma d'explicar el món, i també en el seu tractament gràfic, original i sorprenent, amb portades que van protagonitzar des de Kate Moss a Macaulay Culkin, Bjork o el modista Alexander McQueen.

Precursora de títols posteriors com I-d o Dazed&Confused, la publicació es va fundar el 1980 amb un capital d'amb prou feines 3.500 dòlars i ja en el seu quart número van aconseguir que David Bowie protagonitzés la seva primera portada. Per a aquestes quatre del 2019 han comptat amb, entre d'altres, fotògrafs com Juergen Teller, que ha retratat tant Rosalía com Dua Lipa.

Eminentment impresa, a la pàgina web de la revista només es poden veure avanços dels continguts de paper, així com accedir a la compra. Cada número té un preu de 17,92 euros.