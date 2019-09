Manel publica ‘Per la bona gent’, un tema del seu nou disc

Manel ha publicat aquest divendres 'Per la bona gent', primer avanç del disc homònim que sortirà a la venda aquesta tardor i que serà el cinquè de la discografia de la banda catalana. La cançó està disponible a totes les plataformes digitals i el videoclip, que ha dirigit Lluís Sellarès, s'ha estrenat aquesta matinada al canal de YouTube de la formació.

'Per la bona gent' comença amb un fragment de l''Alenar' interpretat per Maria del Mar Bonet, i Manel hi afegeix una base rítmica des de la qual construeix una melodia pop amb uns tocs electrònics.

"És una reflexió sobre les fronteres entre el bé i el mal", ha assenyalat en un comunicat el grup, que el 9 de novembre iniciarà a València una gira que el portarà el 16 del mateix mes al Poble Espanyol de Barcelona, i el 9 de gener, a La Riviera de Madrid.