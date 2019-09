Cinc bars on desconnectar amb els jocs de tota la vida

La Cotxera

Fa més de 30 anys que La Cotxera va obrir les portes, un pub on se serveixen copes per a tots els gustos, amb més de 15 tipus de cerveses artesanes per escollir i 60 més d’importació. Els clients del bar també poden gaudir d’una gran quantitat de jocs de taula, en grup o individualment: des dels més clàssics, com els escacs, el Pictionary o el Trivial, fins als menys típics, com l’Avalon, un joc d'estratègia ambientat en la narrativa artúrica i del qual sovint es realitzen campionats. A més, el local també disposa d’un espai per fer-hi exposicions i un punt d’intercanvi de llibres. Un dels seus últims projectes busca promocionar la gent que es dedica a la filmografia amb la creació d’alguns curtmetratges en què algunes de les seves seqüències transcorren al mateix bar. Carrer de Costa i Cuixart, 31, Barcelona.

La Iguana

Cada dijous al vespre (a les 21.15 h) un projector mostra diverses preguntes sobre diferents temes, en cinc rondes. Es tracta del Trivial Molón, un dels esdeveniments més característics de La Iguana, un bar situat al barri de Sants. A part de la cita setmanal, el local també acull concerts en directe, monòlegs, exposicions temporals i tallers, per exemple, de música per a nadons. Carrer de Rosés, 46, Barcelona.

La Nena

La Nena va ser un dels primers locals de Barcelona sense fum, abans de la llei vigent. No ofereix begudes alcohòliques i està enfocat principalment a la canalla. La cafeteria de Gràcia, ideal per als amants de la xocolata, té unes 25 taules de fusta, està decorada amb antigues joguines, com cavalls de fusta o cuinetes, i desprèn un ambient molt familiar. Els jocs que més es demanen són el Monopoly, l’Scrabble i els escacs. A l’establiment no hi ha wifi i molta gent també hi va a llegir, ja que disposa d’una bona selecció de diaris. Carrer de Ramon i Cajal, 36, Barcelona.

Queimada Nivell Q

Un dels bars de referència en jocs de taula a Barcelona des del 1982 està situat al barri del Clot. Només cal veure les prestatgeries de Queimada Nivell Q per adonar-se de la quantitat de jocs que té (més de 740), de tots els estils. Alguns dels més demandats són el joc d'estratègia i diplomàcia Catan, en què l’objectiu és conquerir una illa imaginària plena de primeres matèries; el joc de cartes Aventurers al Tren, que recorre l’Europa de principis del segle XIX; i el Dixit, que consisteix a endevinar una carta a partir de les pistes que es donen en forma de frase o narració. Carrer de la Independència, 323, Barcelona.

Vulcano

Vulcano va obrir a principis del segle XX com a bodega de barri i des de fa més de 20 anys s’ha convertit en un dels bars més populars de la part baixa de Gràcia. L’estrella del bar és el dòmino. A vegades s'hi fan campionats, i no només s’hi juga, sinó que sovint també hi tenen lloc debats i xerrades sobre algunes tècniques de joc. L’establiment fins i tot és la seu de dos equips federats: el Vulcano Negro i el Vulcano Azul. Carrer de la Llibertat, 43, Barcelona.