Albert Pla publica ‘Juerga catalana II’, un tema sobre el procés

Albert Pla publica aquest divendres una nova cançó, titulada ‘Juerga catalana II’, que està inspirada en el procés sobiranista català. Plena de referències als esdeveniments polítics recents, el cantautor, conegut per la seva ironia, parla de l’independentisme i de la protesta del 20 de setembre a la conselleria d’Economia. El videoclip barreja imatges recents amb altres d'històriques i de simbologia catalana i espanyola per donar un punt de vista crític.

Tot i que no es considera un cantant polític, no és la primera vegada que posa la seva firma en un text sobre política. L'última vegada va ser quan va llegir una carta a la ràdio sobre l'1 d'octubre. Llavors va generar molta polèmica, sobre si la carta era seriosa o no, i aquesta vegada diferents interpretacions.

Aquesta nova cançó de Pla arriba just abans que aquest octubre el cantautor torni als escenaris amb el seu espectacle, 'Miedo', a la Sala Barts de Barcelona. Aquest musical multimèdia espectacular, amb textos teatrals, tecnologia d’avantguarda i música de Refree i el mateix Pla, és un viatge íntim i personal que arrenca en la infantesa, va més enllà de la sepultura i recorre les sensacions i emocions que produeix la por.