Menys Pilar Rahola a TV3

La periodista Pilar Rahola passarà de fer quatre intervencions setmanals a dues al magazine de tarda Tot es mou de TV3, al seu espai propi Hola, Rahola!. Segons la mateixa tertuliana, la reducció no respon a motius polítics ni a la voluntat de la cadena. "Jo, personalment, he demanat menys dies de TV per estar uns dies a la setmana fora de Barcelona i poder acabar una novel·la que vull concloure a finals d'any", ha tuitejat. La cadena pública confirma la versió de la periodista: que la decisió ha estat acordada.

Rahola ha desmentit una informació de Nació Digital que assegurava que havia estat la cadena la que havia decidit disminuir les seves intervencions —en comparació amb la temporada passada— al programa presentat per Helena Garcia Melero. Aquest curs l'escriptora continuarà fent d'analista política a FAQS, el programa dels dissabtes a la nit. Durant la temporada passada Rahola també va aparèixer al programa religiós Signes del Temps.

En els darrers mesos els grups de l'oposició i Esquerra Republicana han mostrat la seva preocupació per un excés de la presència de Rahola en els programes de la televisió pública catalana. Al març Daniel Sirera (PP), conseller del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), va denunciar en un vot particular que una persona "amb un plantejament polític molt determinat" tingui una secció fixa d'opinió diària.

Al Parlament, en una sessió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el diputat republicà Ruben Wagensberg va ironitzar que les franges diürnes del canal Super 3 i les nocturnes del 33 havien de ser les úniques zones horàries en què no sortia Rahola.